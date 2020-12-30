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№ 143-144 от 25 декабря 2020Читать номер
Заключенного, обвинившего в избиении сотрудников архангельской колонии, осудили за ложный донос
Татьяна Брицкаясобкор в Заполярье
Онежский городской суд назначил год колонии особого режима за ложный донос заключенному колонии №16, заявлявшему об избиении сотрудниками ФСИН. Об этом сообщает местное управление Следственного комитета.
Ранее 47-летний уроженец Башкирии заявил об избиении сотрудниками колонии. Заключенный утверждал, что в ходе массового избиения, устроенного сотрудниками зоны, он лично получил не менее 53 ударов. По заявлению возбудили уголовное дело, однако впоследствии закрыли, а против заявителя начали уголовное преследование по обвинению в ложном доносе. По версии следствия, он оболгал сотрудников ФСИН, рассчитывая на перевод в другую колонию. В суде в качестве доказательств обвинение предъявило его признательные показания.
Приговор в силу пока не вступил.
Теги:sf, избиение, фсин, колония, архангельская область
Путин подписал законы об иноагентах, цензуре российских СМИ и пчеловодстве
Президент России Владимир Путин подписал ряд законов, принятых в конце декабря Государственной думой и одобренных Советом Федерации. Соответствующие документы опубликованы на сайте правовой информации.
Путин подписал:
- Закон о «физлицах — «иностранных агентах», согласно которому физлица, получающие иностранное финансирование на политическую деятельность, а также незарегистрированные политические некоммерческие организации (НКО) с иностранным финансированием приравниваются к «иностранным агентам». Согласно закону, «иноагенты» должны регулярно отчитываться о своей деятельности. В случае нарушения отчетности им может грозить уголовная ответственность, штраф до 300 тысяч рублей, обязательные работы или лишение свободы на срок до двух лет.
- Закон о наказании за цензуру против российских СМИ, который дает право Роскомнадзору блокировать интернет-ресурсы, в том числе YouTube, Facebook и Twitter.
- Закон о признании очередей на пикет митингами. Закон также запрещает проводить акции у зданий экстренных служб и вводит ограничения на работу журналистов на акциях — им будет запрещено агитировать, собирать подписи, использовать символику или «иные средства публичного выражения коллективного или индивидуального мнения», а также скрывать «признак представителя СМИ».
- Закон о конфиденциальности данных силовиков. Новые меры распространяются на судей, прокуроров, следователей, дознавателей, оперативников, сотрудников ФСБ и СК и органов внутренних дел, а также на сотрудников Росгвардии, других силовиков и на их близких. Согласно закону, информацию об их частной жизни нельзя выдать, независимо от наличия непосредственной угрозы безопасности.
- Закон о пчеловодстве, который устанавливает правовые основы развития этой области.
- Закон о приватизации земель национальных парков, который предполагает возможность предоставления в собственность субъектов РФ или муниципалитетов земельных участков в границах населенных пунктов.
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