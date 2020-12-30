Заключенного, обвинившего в избиении сотрудников архангельской колонии, осудили за ложный донос

Онежский городской суд назначил год колонии особого режима за ложный донос заключенному колонии №16, заявлявшему об избиении сотрудниками ФСИН. Об этом сообщает местное управление Следственного комитета.

Ранее 47-летний уроженец Башкирии заявил об избиении сотрудниками колонии. Заключенный утверждал, что в ходе массового избиения, устроенного сотрудниками зоны, он лично получил не менее 53 ударов. По заявлению возбудили уголовное дело, однако впоследствии закрыли, а против заявителя начали уголовное преследование по обвинению в ложном доносе. По версии следствия, он оболгал сотрудников ФСИН, рассчитывая на перевод в другую колонию. В суде в качестве доказательств обвинение предъявило его признательные показания.

Приговор в силу пока не вступил.