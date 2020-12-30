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№ 143-144 от 25 декабря 2020

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Путин подписал законы об иноагентах, цензуре российских СМИ и пчеловодстве

Политика619

619
 

Президент России Владимир Путин подписал ряд законов, принятых в конце декабря Государственной думой и одобренных Советом Федерации. Соответствующие документы опубликованы на сайте правовой информации.  

Путин подписал: 

  • Закон о «физлицах — «иностранных агентах», согласно которому физлица, получающие иностранное финансирование на политическую деятельность, а также незарегистрированные политические некоммерческие организации (НКО) с иностранным финансированием приравниваются к «иностранным агентам». Согласно закону, «иноагенты» должны регулярно отчитываться о своей деятельности. В случае нарушения отчетности им может грозить уголовная ответственность, штраф до 300 тысяч рублей, обязательные работы или лишение свободы на срок до двух лет.
  • Закон о наказании за цензуру против российских СМИ, который дает право Роскомнадзору блокировать интернет-ресурсы, в том числе YouTube, Facebook и Twitter.
  • Закон о признании очередей на пикет митингами. Закон также запрещает проводить акции у зданий экстренных служб и вводит ограничения на работу журналистов на акциях — им будет запрещено агитировать, собирать подписи, использовать символику или «иные средства публичного выражения коллективного или индивидуального мнения», а также скрывать «признак представителя СМИ».
  • Закон о конфиденциальности данных силовиков. Новые меры распространяются на судей, прокуроров, следователей, дознавателей, оперативников, сотрудников ФСБ и СК и органов внутренних дел, а также на сотрудников Росгвардии, других силовиков и на их близких. Согласно закону, информацию об их частной жизни нельзя выдать, независимо от наличия непосредственной угрозы безопасности. 
  • Закон о пчеловодстве, который устанавливает правовые основы развития этой области. 
  • Закон о приватизации земель национальных парков, который предполагает возможность предоставления в собственность субъектов РФ или муниципалитетов земельных участков в границах населенных пунктов.

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Теги:
sf, митинги, иноагенты, госдума, совфед, законы, путин
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