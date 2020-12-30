«Никакой угрозы государству их деятельность не несет»: Оксана Пушкина поддержала центр «Насилию.нет», признанный «иноагентом»

Зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина раскритиковала решение властей включить центр «Насилию.нет», который помогает жертвам домашнего насилия, в список иностранных агентов. Об этом она написала в своем телеграм-канале.

«Закон об иностранных агентах был принят, чтобы выявить общественные организации, которые финансируются из-за рубежа и вмешиваются в политический процесс в России. Фонд «Насилию.нет» не занимается политикой, он существует только потому, что государство не ведет системной борьбы с домашним насилием», — написала Пушкина, назвав центр «Насилию.нет» одной из лучших российских общественных организаций помощи жертвам насилия.

«Я глубоко убеждена, что эта организация приносит большую пользу обществу, во всеуслышание говоря о проблеме домашнего насилия. Никакой угрозы государству их деятельность не несет и нести не может», — написала Пушкина, добавив, что берет ситуацию под личный контроль.

Она также отметила, что «Насилию.нет» и ряду других НКО систематически отказывают в выдаче президентских грантов, что вынуждает их обращаться за международной грантовой поддержкой.

В последние годы, по словам Пушкиной, государство поддерживает «общественные объединения, которые выступают за традиционные ценности». Помимо этого, «в России беспрепятственно действует обширная сеть ультраконсервативных фондов, пользующихся иностранной поддержкой», подчеркнула она.

Пушкина также высказалась в поддержку фонда «Гуманитарное действие», который осуществляет помощь людям с ВИЧ и другими тяжелыми заболеваниями, а также занимается защитой людей с зависимостями. Неделю назад его тоже признали иностранным агентом.

Накануне Минюст признал центр помощи жертвам домашнего насилия «Насилию.нет» иностранным агентом. Директор центра Анна Ривина утверждает, что организация не соответствует критериям для включения в такой список, так как она занимается не политической деятельностью, а вопросами социальной защиты граждан.