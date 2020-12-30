В России за сутки выявили 26 513 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает столичный оперштаб по борьбе с инфекцией. Накануне, 29 декабря, за сутки во всей стране выявили 27 002 новых случаев COVID-19.

В Москве за последние сутки выявили 5105 заболевших коронавирусом, в Санкт-Петербурге — 3764, в Подмосковье — 1608, а в Нижегородской и Свердловской областях — 503 и 406 соответственно.

Умерли от инфекции по России за прошедшие сутки 599 человек, общее число скончавшихся достигло 56 426. Выздоровели в стране 2 525 418 пациента, из них 29 235 — за сутки.

Днем ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продлении зимних каникул для школьников и учащихся колледжей до 17 января. До этой же даты будут каникулы в учреждениях дополнительного образования и спортивных школах, подведомственных столичным властям. Негосударственным учреждениям рекомендуется тоже продлить каникулы.

Мэр также сообщил о том, что с 30 декабря привиться от коронавируса в столице смогут сделать работники строительного комплекса, студенты колледжей и вузов старше 18 лет, а также люди с хроническими заболеваниями, которые должны соблюдать домашний режим.

Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 81,9 млн, это следует из данных университета Джонса Хопкинса. Больше всего инфицированных коронавирусом в США — более 19,5 млн, а также в Индии (более 10,2 млн) и Бразилии (более 7,5 млн). Россия находится на четвертом месте (более 3 млн).