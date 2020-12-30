Великобритания одобрила использование вакцины AstraZeneca от COVID-19

Великобритания одобрила использование вакцины от коронавируса, разработанной британско-шведской компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом. Об этом сообщается на сайте правительства.

«Правительство сегодня приняло рекомендацию Агентства по контролю лекарственных средств и товаров медицинского назначения (MHRA) разрешить использование вакцины от COVID-19, разработанной Оксфордским университетом и AstraZeneca», — говорится в заявлении.

Объединенный комитет по вакцинации и иммунизации (JCVI) Великобритании скоро опубликует финальные рекомендации относительно приоритетных групп людей, нуждающихся в вакцинации.

Независимое исследование, в котором приняли участие около 12 тысяч жителей Великобритании и Бразилии, подтвердило эффективность и безопасность вакцины AstraZeneca. Эффективность вакцины, в среднем, оценили в 70,4%.

В начале декабря Великобритания первой в мире одобрила использование вакцины от коронавируса, разработанной американским концерном Pfizer и немецкой компанией BioNTech. Вскоре после этого в стране началась массовая вакцинация от COVID-19. Первую прививку вне клинических испытаний врачи сделали 90-летней жительнице Северной Ирландии.

В Великобритании обнаружили новую мутацию коронавируса, которая может быть заразнее прежнего варианта вируса на 70%, но не считается более опасной. При этом во Всемирной организации здравоохранения отметили, что сейчас нет поводов утверждать, что новый штамм иначе реагирует на вакцину.