В Екатеринбурге соратника бывшего схимонаха Сергия арестовали на пять суток за неповиновение полиции

Ленинский районный суд Екатеринбурга назначил пять суток ареста соратнику лишенного сана схимонаха Сергия (Николая Романова) Всеволоду Могучеву за неповиновение полиции (19.3 КоАП). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Заседание по делу переносили, так как Могучеву потребовалась медицинская помощь.

В ночь с 28 на 29 декабря в Среднеуральский женский монастырь пришли силовики. Схимонаха Сергия и Всеволода Могучева задержали, а в монастыре провели обыск, во время которого начались столкновения между верующими и силовиками.

29 декабря Сергия арестовали на два месяца. Его подозревают в «склонении к совершению самоубийства несовершеннолетнего лица» (ч. 3 ст. 110.1 УК) из-за проповеди «За Веру Христову мы насмерть стоим», размещенные на ютьюб-канале Всеволода Могучева 5 декабря.

Кроме того, схимонаху предъявили обвинения в нарушении права на свободу совести и вероисповеданий (ч.3 ст. 148 УК) и в самоуправстве (ст. 330 УК). Эти дела возбудили по заявлению Екатеринбургской епархии, представителей которой ранее не пустили в обитель для «проведения инвентаризации». Схимонах Сергий свою вину не признает.