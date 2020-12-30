В США обнаружили «британский» штамм коронавируса

В американском штате Колорадо зафиксировали первый случай заражения новым штаммом коронавируса, который ранее обнаружили в Великобритании. Об этом сообщается в заявлении губернатора штата Джареда Полиса.

«Сегодня мы выявили в Колорадо первый случай заражения разновидностью COVID-19 B.1.1.7 — той же, которая была обнаружена в Великобритании», — говорится в заявлении.

В заявлении уточняется, что заболевшему мужчине около 20 лет, и он не был в путешествии. Специалисты устанавливают его возможные контакты.

Новую мутацию COVID-19 изначально обнаружили в Великобритании. По словам премьер-министра страны Бориса Джонсона, у медиков «нет доказательств» того, что заражение новой мутацией оборачивается более тяжелыми симптомами болезни, но вирус распространяется быстрее.

В связи с распространением новой мутации коронавируса Россия продлила приостановку авиасообщения с Великобританией до конца новогодних праздников. Также поступили еще около 30 стран.

Случаи заражения новым штаммом COVID-19 ранее также зафиксировали в ряде стран Европы, Азии и Ближнего Востока.