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№ 143-144 от 25 декабря 2020Читать номер
В США обнаружили «британский» штамм коронавируса
В американском штате Колорадо зафиксировали первый случай заражения новым штаммом коронавируса, который ранее обнаружили в Великобритании. Об этом сообщается в заявлении губернатора штата Джареда Полиса.
«Сегодня мы выявили в Колорадо первый случай заражения разновидностью COVID-19 B.1.1.7 — той же, которая была обнаружена в Великобритании», — говорится в заявлении.
В заявлении уточняется, что заболевшему мужчине около 20 лет, и он не был в путешествии. Специалисты устанавливают его возможные контакты.
Новую мутацию COVID-19 изначально обнаружили в Великобритании. По словам премьер-министра страны Бориса Джонсона, у медиков «нет доказательств» того, что заражение новой мутацией оборачивается более тяжелыми симптомами болезни, но вирус распространяется быстрее.
В связи с распространением новой мутации коронавируса Россия продлила приостановку авиасообщения с Великобританией до конца новогодних праздников. Также поступили еще около 30 стран.
Случаи заражения новым штаммом COVID-19 ранее также зафиксировали в ряде стран Европы, Азии и Ближнего Востока.