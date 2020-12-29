Следственный комитет возбудил дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК) против оппозиционера Алексея Навального и «иных лиц». Об этом сообщается на сайте ведомства.

По версии следствия, «Фонд борьбы с коррупцией», «Фонд поддержки средств массовой информации "Пятое время года"», «Фонд организации и координации защиты прав граждан» и ряд других организаций собрали с физлиц более 588 млн рублей в качестве пожертвований. Средства предназначались для фондов.

СК утверждает, что Навальный, «действуя совместно с иными лицами», потратил из этой суммы на личные цели более 356 млн рублей. В качестве них ведомство приводит приобретение личного имущества, материальных ценностей и оплату расходов, например, отдыха за границей. О других фигурантах СК не сообщил.

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