Епархиальный суд лишил сана протодиакона Андрея Кураева

Епархиальный суд в Москве лишил церковного сана протодиакона Андрея Кураева. Об этом сообщается на сайте епархии.

Поводом для лишения Кураева сана стал его пост в «Живом журнале» об умершем от коронавируса протоиерее Александре Агейкине. Суд также нашел в заявлениях протодиакона «признаки хулы на церковь» и «клеветнической деятельности» из-за его обвинений Русской православной церкви в организации раскола. Сам Кураев на суде не присутствовал.

Решение о лишении протодиакона сана вступит в силу после его одобрения патриархом Кириллом.

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Кураева временно запретили в служении до решения суда из-за поста об Агейкине. Это произошло в конце апреля.

В начале года протодиакон поддерживал меры, принимаемые из-за пандемии, когда в церковных кругах многие осуждали закрытие храмов. В РПЦ называли его настроения «паникерскими» и «провокационными». Он также выступил в поддержку бывшего схимонаха Сергия, арестованного на два месяца по делу о «склонении к совершению самоубийства несовершеннолетнего лица». По мнению Кураева, отлученного от церкви священника «умудрились обвинить в том, что присуще православию как таковому».