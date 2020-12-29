Экстренные службы: шансов найти пропавших рыбаков с «Онеги» выжившими нет

Шансов найти живыми пропавших без вести моряков с «Онеги» нет. Об этом сегодня «Новой газете» сообщили собеседники в экстренных службах.

По словам спасенных, вся команда была в гидрокостюмах, но спасательными средствами воспользоваться не успели — людей просто смыло за борт. А в водах Баренцева моря в это время года человек может продержаться считаные минуты.

По второй версии, погибшие могут находиться внутри «Онеги» — поэтому утром 31 декабря в район катастрофы из Мурманска доставят подводного робота, который может опускаться на глубину до 350 метров. «Онега» лежит на глубине 130 метров.

Судно затонуло в воскресенье близ Новой Земли, погода в районе была штормовая — 10 баллов, ветер — до 25 метров в секунду, высота волны — 4-6 метров, температура воздуха до -30. В Мурманской области, откуда родом было большинство членов экипажа, объявлен траур.

Катастрофа произошла рано утром — в 7:30 спасательные службы получили сигнал бедствия, по предварительной версии, их было несколько, поданных как в ручном режиме, так и автоматически.

В районе промысла «Онеги» в тот момент находилось только одно рыболовецкое судно — «Войково», его экипаж и спас двоих выживших — матроса Руслана Катюхина и второго помощника Владислава Буторина.

Чуть позже в воде нашли тело одного из погибших членов экипажа — об этом сообщил капитан порта Мурманск. После этого судам, обследовавшим 750 квадратных километров акватории, удалось заметить только три спасательных круга.

К вечеру понедельника в сети появился список моряков. На борту «Онеги», приписанной к Мурманску, а принадлежавшей архангельскому рыболовецкому колхозу имени Калинина, находилось 19 человек — 16 жителей Мурманской области, а также моряки из Архангельска, Курска и Ростовской области.

Спасенные моряки, несмотря на шок, были опрошены следствием — дело возбуждено по ч. 3 ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского и внутреннего водного транспорта). С их слов, собеседники «Новой» в экстренных службах сделали вывод, что причина трагедии — обледенение судна, частая беда в этих широтах в это время года. При обледенении судна на корпусе и надстройке толщина льда может достигать метра. Это экстремально опасная, но распространенная ситуация, при которой объявляется аврал, и весь экипаж приступает к скалыванию льда, работая при этом в спасательных жилетах или поясах. Главная задача — не допустить сильного крена или раскачивания судна.

В последний рейс «Онега» вышла 14 декабря из Киркенеса, где постоянно происходит смена экипажа мурманских «рыбаков». Перед выходом ее обследовали норвежские портовые службы. Несколькими днями ранее, перед выходом из Мурманска, осматривали «Онегу» и россияне. Но после обнаружения судна его состояние вновь должны будут оценить — по поручению правительственной комиссии.

В СМИ появилась версия, согласно которой капитан затонувшего ярусолова «Онега» Александр Баранов якобы жаловался на его плачевное состояние.

По данным архангельского портала 29.ru, «Онега» часто рыбачила в этом районе, богатом пикшей, и не раз попадала там в аварийные ситуации, в том числе связанные с затоплением машинного отделения. Также источник издания заявил о низком качестве ремонта, произведенного в Архангельске.

Судно сошло со стапелей в 1979 году, построено было в Норвегии. В Киркенесе ярусолов хорошо знали, как и экипаж, — российские моряки там частые гости. В связи с этим и.о. мэра города Пол Габриэльсен заявил, что коммуна находится в трауре после сообщения о гибели судна. Судовладелец пообещал оказать материальную помощь семьям погибших, также помощь гарантировали власти Мурманской и Архангельской областей.