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№ 143-144 от 25 декабря 2020Читать номер
В Испании появится реестр отказавшихся от вакцинации против COVID-19
Власти Испании создадут реестр граждан, которые откажутся прививаться от коронавируса. Об этом заявил министр здравоохранения страны Сальвадор Илья в интервью телеканалу La Sexta.
Испания передаст реестр другим странам, входящим в Евросоюз. «Документ не подлежит обнародованию, и он будет создан с максимальным уважением к защите данных», — отметил Илья.
По словам министра, в реестр будут заносить причину, по которой человек отказался вакцинироваться, но напомнил, что вакцинация добровольна. При этом Илья заявил, что прививка — «способ победить коронавирус».
Массовая вакцинация в Испании, как и в других странах ЕС, стартовала 27 декабря. Единственный одобренный европейским регулятором препарат от COVID-19 – вакцина BNT162b, разработанная американской Pfizer и немецкой BioNTech. В Испании минздрав разделил жителей на 15 групп, каждую из которых привьют в порядке очереди. В ходе первого этапа, который продлится до марта, вакцинируют примерно 2,5 млн человек — жителей и персонал домов престарелых, медработников и граждан, входящих в группы риска.
По данным университета Хопкинса, в Испании зафиксировали почти 1,9 млн случаев заражения COVID-19. Умерли от инфекции в стране свыше 50 тысяч человек.