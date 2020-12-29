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№ 143-144 от 25 декабря 2020Читать номер
Суд в Москве арестовал на десять суток участника акции в защиту Яблоневого сада на Славянском бульваре
Мария ЕфимоваКорреспондент
Дорогомиловский районный суд Москвы арестовал на десять суток Константина Фокина — участника акции против застройки Яблоневого сада на Славянском бульваре. Об этом «Новой газете» рассказал адвокат Михаил Бирюков.
Фокина признали виновным в повторном нарушении правил проведения массовых мероприятий (ч. 8 ст. 20.2 КоАП). Еще пятерым противникам суд назначил штрафы по 10 тысяч рублей. Административное дело в отношении Сергея Богатова о неповиновении полицейскому (ст. 19.3 КоАП) будут рассматривать 18 января, так как он член участкового избиркома с правом решающего голоса. Богатов снимал недопуск адвоката в ОВД, куда доставили активистов после задержания.
Участников акции в защиту в защиту Яблоневого сада на Славянском бульваре задержали 27 декабря. Как рассказала в фейсбуке член Общественной наблюдательной комиссии столицы Ева Меркачева, в ОВД «Фили-Давыдково» семерых задержанных продержали двое суток.
Активисты уверяют, что под реконструкцию северного дублера Кутузовского проспекта попадают парк с трехсотлетними дубами на Ивана Франко, Яблоневый сад на Славянском бульваре и Старорублевская роща. На сайте московских властей, где опубликован план реконструкции, утверждается, что дорога пройдет вдоль путей Смоленского направления Московской железной дороги по промзонам, не затрагивая Яблоневый сад.
Собянин продлил каникулы для школьников и студентов колледжей до 17 января
В Москве зимние каникулы для школьников и учащихся колледжей продлятся до 17 января. Об этом говорится в указе мэра столицы Сергея Собянина.
До этой же даты будут каникулы в учреждениях дополнительного образования и спортивных школах, подведомственных столичным властям. Негосударственным учреждениям рекомендуется тоже продлить каникулы.
С завтрашнего дня привиться от коронавируса в Москве смогут сделать работники строительного комплекса, студенты колледжей и вузов старше 18 лет, а также люди с хроническими заболеваниями, которые должны соблюдать домашний режим.
Привившиеся от коронавируса москвичи старшего возраста, студенты старше 18 лет и граждане с хроническими заболеваниями смогут вновь бесплатно пользоваться общественным транспортом. Их социальные карты разблокируют через 14 дней после введения второго компонента вакцины.
В Москве за прошедшие сутки был выявлен 5 641 случай заражения COVID-19, за время пандемии в столице зафиксировали 798 098 случаев, она занимает первое место по этому показателю среди российских регионов, а также по числу умерших от инфекции (11 064 человека).
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