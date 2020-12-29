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№ 143-144 от 25 декабря 2020

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Суд в Москве арестовал на десять суток участника акции в защиту Яблоневого сада на Славянском бульваре

Общество5

Мария ЕфимоваКорреспондент

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Дорогомиловский районный суд Москвы арестовал на десять суток Константина Фокина — участника акции против застройки Яблоневого сада на Славянском бульваре. Об этом «Новой газете» рассказал адвокат Михаил Бирюков. 

Фокина признали виновным в повторном нарушении правил проведения массовых мероприятий (ч. 8 ст. 20.2 КоАП). Еще пятерым противникам суд назначил штрафы по 10 тысяч рублей. Административное дело в отношении Сергея Богатова о неповиновении полицейскому (ст. 19.3 КоАП) будут рассматривать 18 января, так как он член участкового избиркома с правом решающего голоса. Богатов снимал недопуск адвоката в ОВД, куда доставили активистов после задержания. 

Участников акции в защиту в защиту Яблоневого сада на Славянском бульваре задержали 27 декабря. Как рассказала в фейсбуке член Общественной наблюдательной комиссии столицы Ева Меркачева, в ОВД «Фили-Давыдково» семерых задержанных продержали двое суток.

Активисты уверяют, что под реконструкцию северного дублера Кутузовского проспекта попадают парк с трехсотлетними дубами на Ивана Франко, Яблоневый сад на Славянском бульваре и Старорублевская роща. На сайте московских властей, где опубликован план реконструкции, утверждается, что дорога пройдет вдоль путей Смоленского направления Московской железной дороги по промзонам, не затрагивая Яблоневый сад.

Теги:
активисты, суды, арест, москва, em

Собянин продлил каникулы для школьников и студентов колледжей до 17 января

Общество475

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В Москве зимние каникулы для школьников и учащихся колледжей продлятся до 17 января. Об этом говорится в указе мэра столицы Сергея Собянина.

До этой же даты будут каникулы в учреждениях дополнительного образования и спортивных школах, подведомственных столичным властям. Негосударственным учреждениям рекомендуется тоже продлить каникулы.

С завтрашнего дня привиться от коронавируса в Москве смогут сделать работники строительного комплекса, студенты колледжей и вузов старше 18 лет, а также люди с хроническими заболеваниями, которые должны соблюдать домашний режим.

Привившиеся от коронавируса москвичи старшего возраста, студенты старше 18 лет и граждане с хроническими заболеваниями смогут вновь бесплатно пользоваться общественным транспортом. Их социальные карты разблокируют через 14 дней после введения второго компонента вакцины.

В Москве за прошедшие сутки был выявлен 5 641 случай заражения COVID-19, за время пандемии в столице зафиксировали 798 098 случаев, она занимает первое место по этому показателю среди российских регионов, а также по числу умерших от инфекции (11 064 человека).

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Теги:
собянин, коронавирус, москва, em
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