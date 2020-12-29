Суд в Москве арестовал на десять суток участника акции в защиту Яблоневого сада на Славянском бульваре

Дорогомиловский районный суд Москвы арестовал на десять суток Константина Фокина — участника акции против застройки Яблоневого сада на Славянском бульваре. Об этом «Новой газете» рассказал адвокат Михаил Бирюков.

Фокина признали виновным в повторном нарушении правил проведения массовых мероприятий (ч. 8 ст. 20.2 КоАП). Еще пятерым противникам суд назначил штрафы по 10 тысяч рублей. Административное дело в отношении Сергея Богатова о неповиновении полицейскому (ст. 19.3 КоАП) будут рассматривать 18 января, так как он член участкового избиркома с правом решающего голоса. Богатов снимал недопуск адвоката в ОВД, куда доставили активистов после задержания.

Участников акции в защиту в защиту Яблоневого сада на Славянском бульваре задержали 27 декабря. Как рассказала в фейсбуке член Общественной наблюдательной комиссии столицы Ева Меркачева, в ОВД «Фили-Давыдково» семерых задержанных продержали двое суток.

Активисты уверяют, что под реконструкцию северного дублера Кутузовского проспекта попадают парк с трехсотлетними дубами на Ивана Франко, Яблоневый сад на Славянском бульваре и Старорублевская роща. На сайте московских властей, где опубликован план реконструкции, утверждается, что дорога пройдет вдоль путей Смоленского направления Московской железной дороги по промзонам, не затрагивая Яблоневый сад.