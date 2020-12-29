Собянин продлил каникулы для школьников и студентов колледжей до 17 января

В Москве зимние каникулы для школьников и учащихся колледжей продлятся до 17 января. Об этом говорится в указе мэра столицы Сергея Собянина.

До этой же даты будут каникулы в учреждениях дополнительного образования и спортивных школах, подведомственных столичным властям. Негосударственным учреждениям рекомендуется тоже продлить каникулы.

С завтрашнего дня привиться от коронавируса в Москве смогут сделать работники строительного комплекса, студенты колледжей и вузов старше 18 лет, а также люди с хроническими заболеваниями, которые должны соблюдать домашний режим.

Привившиеся от коронавируса москвичи старшего возраста, студенты старше 18 лет и граждане с хроническими заболеваниями смогут вновь бесплатно пользоваться общественным транспортом. Их социальные карты разблокируют через 14 дней после введения второго компонента вакцины.

В Москве за прошедшие сутки был выявлен 5 641 случай заражения COVID-19, за время пандемии в столице зафиксировали 798 098 случаев, она занимает первое место по этому показателю среди российских регионов, а также по числу умерших от инфекции (11 064 человека).