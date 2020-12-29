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№ 143-144 от 25 декабря 2020

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Вице-премьер Хуснуллин пообещал создать в Севастополе гарантированный запас воды 

Общество10

Надежда Исаеваспециально для «Новой»

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В Севастополе планируют создать гарантированный запас водных ресурсов для обеспечения потребностей региона. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на интервью вице-премьера Марата Хуснуллина.

«У нас есть первые успехи. Мы в Севастополе с Кадыковского месторождения поставили воду, мы летом перебросили с военными воду на Симферополь. Если, например, по Севастополю [можно] сказать, что у нас проблема практически закрыта, мы сейчас доработаем, но еще и сделаем определенный запас гарантированный, чтобы в принципе у Севастополя не было проблем с водой», — сказал Хуснуллин.

19 декабря в Севастополе силами Минобороны был построен водозабор из Кадыковского карьера, который находится на территории местного рудоуправления добывающего щебень. По словам губернатора Севастополя Михаила Развожаева, новый источник позволит сэкономить 15 тысяч кубометров вводы в сутки, которые брали для водоснабжения региона из Чернореченского водохранилища.

21 декабря Марат Хусснулин добавил, что при георазведке рядом с карьером нашли подземный источник, который позволит дать региону еще порядка 10 тыс. кубометров воды.

Теги:
sn, запас, вода , крым

На режиссера Виталия Манского составили протокол из-за пикета у ФСБ с синими трусами 

Общество104

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Полиция составила административный протокол об участии в несогласованной акции (часть 5 статьи 20.2 КоАП) на режиссера Виталия Манского из-за пикета с синими трусами у здания Федеральной службы безопасности на Лубянке. Об этом «Новой газете» рассказала юрист «Правозащиты Открытки» Алена Борисова.

Пикет у ФСБ. Фото: Аскольд Куров
Пикет у ФСБ. Фото: Аскольд Куров

При этом в протоколе указано, что трусы, которые в руках держал режиссер — это «ассоциативно узнаваемое наглядное средство агитации».

Манского задержали 22 декабря, у здания ФСБ он провел всего несколько минут. Синие трусы, с которыми он стоял, изъяли полицейские — теперь это вещдок в деле.

На Лубянку режиссер вышел на следующий день после того, как политик Алексей Навальный опубликовал запись разговора с предполагаемым сотрудником ФСБ Константином Кудрявцевым, который рассказал о деталях операции по отравлении политика. В частности, он сообщил, что отравляющее вещество было нанесено нижнее белье Навального.

В ФСБ назвали публикацию «спланированной провокацией» и «дискредитацией ФСБ России и ее сотрудников». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Навального «наблюдается ярко выраженная мания преследования».

Теги:
sn, фсб, навальный, манский
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