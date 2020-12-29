Вице-премьер Хуснуллин пообещал создать в Севастополе гарантированный запас воды 

В Севастополе планируют создать гарантированный запас водных ресурсов для обеспечения потребностей региона. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на интервью вице-премьера Марата Хуснуллина.

«У нас есть первые успехи. Мы в Севастополе с Кадыковского месторождения поставили воду, мы летом перебросили с военными воду на Симферополь. Если, например, по Севастополю [можно] сказать, что у нас проблема практически закрыта, мы сейчас доработаем, но еще и сделаем определенный запас гарантированный, чтобы в принципе у Севастополя не было проблем с водой», — сказал Хуснуллин.

19 декабря в Севастополе силами Минобороны был построен водозабор из Кадыковского карьера, который находится на территории местного рудоуправления добывающего щебень. По словам губернатора Севастополя Михаила Развожаева, новый источник позволит сэкономить 15 тысяч кубометров вводы в сутки, которые брали для водоснабжения региона из Чернореченского водохранилища.

21 декабря Марат Хусснулин добавил, что при георазведке рядом с карьером нашли подземный источник, который позволит дать региону еще порядка 10 тыс. кубометров воды.