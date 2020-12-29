На режиссера Виталия Манского составили протокол из-за пикета у ФСБ с синими трусами 

Полиция составила административный протокол об участии в несогласованной акции (часть 5 статьи 20.2 КоАП) на режиссера Виталия Манского из-за пикета с синими трусами у здания Федеральной службы безопасности на Лубянке. Об этом «Новой газете» рассказала юрист «Правозащиты Открытки» Алена Борисова.

Пикет у ФСБ. Фото: Аскольд Куров

При этом в протоколе указано, что трусы, которые в руках держал режиссер — это «ассоциативно узнаваемое наглядное средство агитации».

Манского задержали 22 декабря, у здания ФСБ он провел всего несколько минут. Синие трусы, с которыми он стоял, изъяли полицейские — теперь это вещдок в деле.

На Лубянку режиссер вышел на следующий день после того, как политик Алексей Навальный опубликовал запись разговора с предполагаемым сотрудником ФСБ Константином Кудрявцевым, который рассказал о деталях операции по отравлении политика. В частности, он сообщил, что отравляющее вещество было нанесено нижнее белье Навального.

В ФСБ назвали публикацию «спланированной провокацией» и «дискредитацией ФСБ России и ее сотрудников». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Навального «наблюдается ярко выраженная мания преследования».