Апелляционный суд: не все фигуранты дела «Сети» жаловались на пытки, поэтому заявления о давлении кажутся сомнительными

Апелляционный военный суд во Власихе посчитал, что если не все фигуранты дела «Сети» (запрещенной в России террористической организации) заявили о пытках, то и утверждения других об этом сомнительны. Выдержки из мотивировочной части решения приводит «7x7».

«Только трое — [Дмитрий] Пчелинцев, [Илья] Шакурский и [Арман] Сагынбаев — заявляли о физическом насилии и пытках. [Василий] Куксов сообщал только о насилии при задержании, это не имеет отношения к получению у него показаний по делу во время следствия. [Андрей] Чернов и [Максим] Иванкин — лишь о моральном давлении и угрозах, а [Михаил] Кульков же вовсе не сообщил подобного ни окружному военному суду, ни суду апелляционной инстанции. Это само по себе ставит под сомнение утверждения об обратном других обвиняемых по делу», — говорится в определении.

Суд апелляционной инстанции счел, что отказы по проверкам заявлений о пытках «достаточно мотивированы», а большую их часть адвокаты не обжаловали. Помимо этого, апелляционный суд счел, что суд первой инстанции провел разбирательство «объективно и всесторонне», а оснований для выводов о его предвзятости, обвинительном уклоне и фабрикации дела нет.

Судебные неточности, по мнению апелляционной инстанции, были «непринципиальны, второстепенны и не повлияли на полноту и достоверность выводов суда в приговоре». Отсутствие у адвокатов судебных протоколов влияет на законность и обоснованность приговора, считает она.

Семерым проходящим по делу «Сети» в Пензе приговор вынесли в феврале. Им назначили сроки от шести до 18 лет в колониях строгого и общего режимов, в октябре суд оставил приговор в силе. Юлий Бояршинов и Виктор Филинков в Петербурге получили 5,5 и семь лет лишения свободы. Игорю Шишкину огласили приговор до этого, он получил 3,5 года колонии. Шишкин полностью признал вину, подписал соглашение о сотрудничестве со следствием и дал показания против других обвиняемых.

Фигуранты дела рассказывали о давлении в СИЗО. Многие из них заявляли о пытках.

Задержания анархистов по делу прошли в 2017 году. Молодых людей обвинили в попытке создать по всей стране боевые группы для нападения на воинские части, сотрудников полиции и офисы «Единой России».