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№ 143-144 от 25 декабря 2020Читать номер
В Хорватии произошло землетрясение магнитудой 6,4. Погиб ребенок
В районе хорватского города Петринья (около 50 км от столицы страны Загреба) произошло сильное землетрясение, в результате которого погиб ребенок. Об этом пишет 24sata.
Магнитуда землетрясения составила 6,4. Мэр Петриньи Даринко Думбович сказал, что разрушена половина города.
В Загребе люди вышли на улицы, опасаясь новых подземных толчков. Они ощущались также в городе Сисак. В соседней Словении в качестве меры предосторожности приостановили работу АЭС «Кршко», сообщает AFP.
Накануне также в районе Петриньи произошло землетрясение магнитудой 5,2, пишет Reuters. Во время мартовского землетрясения магнитудой 5,3 один человек погиб, еще 27 пострадали.
Теги:землетрясение, хорватия, em
Центр «Насилию.нет» признали иностранным агентом
Минюст признал иностранным агентом центр «Насилию.нет», который помогает жертвам домашнего насилия. Об этом в своем фейсбуке сообщила директор центра Анна Ривина.
«Скажу так: 95% нам прилетело за законопроект против насилия, а 5% — за пропаганду ЛГБТ», — написала она.
О проверке Минюста сотрудники кризисного центра узнали в середине сентября. Оказалось, что на них пожаловался некто Трубецкой А.А., однако суть его претензий не раскрывалась. По другой версии — центр начали проверять из-за того, что его представители по собственной инициативе не подали документы на включение в реестр иноагентов.
Ривина утверждает ее организация не соответствует критериям для включения в такой список, так как центр «Насилию.нет» занимается не политической деятельностью, а вопросами социальной защиты граждан.
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