Центр «Насилию.нет» признали иностранным агентом 

Минюст признал иностранным агентом центр «Насилию.нет», который помогает жертвам домашнего насилия. Об этом в своем фейсбуке сообщила директор центра Анна Ривина.

«Скажу так: 95% нам прилетело за законопроект против насилия, а 5% — за пропаганду ЛГБТ», — написала она.

О проверке Минюста сотрудники кризисного центра узнали в середине сентября. Оказалось, что на них пожаловался некто Трубецкой А.А., однако суть его претензий не раскрывалась. По другой версии — центр начали проверять из-за того, что его представители по собственной инициативе не подали документы на включение в реестр иноагентов.

Ривина утверждает ее организация не соответствует критериям для включения в такой список, так как центр «Насилию.нет» занимается не политической деятельностью, а вопросами социальной защиты граждан.