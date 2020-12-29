Главный судебный пристав Омской области получил три года колонии за взятку

Центральный районный суд Омска приговорил к трем годам и одному месяцу колонии строгого режима экс-руководителя регионального управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Владимира Витрука. О решении суда сообщает пресс-служба омского управления Следственного комитета.

Суд признал Витрука виновным в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК) и в получении крупной взятки (п. "в" ч. 5 ст. 290 УК). По версии силовиков, Витрук давал своим подчиненным указания затягивать сроки взыскания с должников и препятствовал наложению ареста на их имущество на сумму 12 миллионов.

Кроме того, суд установил, что Витрук потребовал 300 тысяч рублей со своего знакомого за снятие ареста с его автомобиля «Toyota LAND CRUISER».

Помимо лишения свободы суд запретил Витруку в течение шести лет занимать должности в органах государственной власти.