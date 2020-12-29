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№ 143-144 от 25 декабря 2020

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Главный судебный пристав Омской области получил три года колонии за взятку

Общество2

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Центральный районный суд Омска приговорил к трем годам и одному месяцу колонии строгого режима экс-руководителя регионального управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Владимира Витрука. О решении суда сообщает пресс-служба омского управления Следственного комитета.

Суд признал Витрука виновным в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК) и в получении крупной взятки (п. "в" ч. 5 ст. 290 УК). По версии силовиков, Витрук давал своим подчиненным указания затягивать сроки взыскания с должников и препятствовал наложению ареста на их имущество на сумму 12 миллионов. 

Кроме того, суд установил, что Витрук потребовал 300 тысяч рублей со своего знакомого за снятие ареста с его автомобиля «Toyota LAND CRUISER». 

Помимо лишения свободы суд запретил Витруку в течение шести лет занимать должности в органах государственной власти.

Теги:
sn, омск, взятки, суды

Конституционный суд разрешил длительные свидания в СИЗО

Общество116

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Конституционный суд посчитал, что нормы Уголовно-исполнительного кодекса (УИК), не позволяющие длительные свидания находящимся в СИЗО осужденным, не соответствуют Основному закону страны. Соответствующее постановление опубликовано на сайте суда.

В связи с решением власти должны внести изменения в законодательство. Суд указал, что существующие нормы УИК безосновательно ограничивают осужденных в СИЗО в праве на длительные свидания. Планируется, что до внесения изменений подобные вопросы будут решать суды, опираясь на постановление КС.

Вопрос о длительных свиданиях в СИЗО Конституционный суд рассматривал по обращению Евгения Парамонова, который в 2014-2018 годах находился в следственных изоляторах. После первого приговора в 2017 году его оставили в СИЗО, так как он проходил и по другому делу. Все это время ему запрещали длительные свидания с родственниками, потому что в СИЗО они не предусматривались.

Парамонов в прошлом году обратился в Колпинский суд Петербурга, но тот отказал ему в иске, городской суд оставил это решение в силе, как и кассационный. Мужчина посчитал это нарушением конституционных прав и подал жалобу в КС.

Теги:
изолятор, конституционный суд, em
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