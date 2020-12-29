Конституционный суд разрешил длительные свидания в СИЗО

Конституционный суд посчитал, что нормы Уголовно-исполнительного кодекса (УИК), не позволяющие длительные свидания находящимся в СИЗО осужденным, не соответствуют Основному закону страны. Соответствующее постановление опубликовано на сайте суда.

В связи с решением власти должны внести изменения в законодательство. Суд указал, что существующие нормы УИК безосновательно ограничивают осужденных в СИЗО в праве на длительные свидания. Планируется, что до внесения изменений подобные вопросы будут решать суды, опираясь на постановление КС.

Вопрос о длительных свиданиях в СИЗО Конституционный суд рассматривал по обращению Евгения Парамонова, который в 2014-2018 годах находился в следственных изоляторах. После первого приговора в 2017 году его оставили в СИЗО, так как он проходил и по другому делу. Все это время ему запрещали длительные свидания с родственниками, потому что в СИЗО они не предусматривались.

Парамонов в прошлом году обратился в Колпинский суд Петербурга, но тот отказал ему в иске, городской суд оставил это решение в силе, как и кассационный. Мужчина посчитал это нарушением конституционных прав и подал жалобу в КС.