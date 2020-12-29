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№ 143-144 от 25 декабря 2020Читать номер
Конституционный суд разрешил длительные свидания в СИЗО
Конституционный суд посчитал, что нормы Уголовно-исполнительного кодекса (УИК), не позволяющие длительные свидания находящимся в СИЗО осужденным, не соответствуют Основному закону страны. Соответствующее постановление опубликовано на сайте суда.
В связи с решением власти должны внести изменения в законодательство. Суд указал, что существующие нормы УИК безосновательно ограничивают осужденных в СИЗО в праве на длительные свидания. Планируется, что до внесения изменений подобные вопросы будут решать суды, опираясь на постановление КС.
Вопрос о длительных свиданиях в СИЗО Конституционный суд рассматривал по обращению Евгения Парамонова, который в 2014-2018 годах находился в следственных изоляторах. После первого приговора в 2017 году его оставили в СИЗО, так как он проходил и по другому делу. Все это время ему запрещали длительные свидания с родственниками, потому что в СИЗО они не предусматривались.
Парамонов в прошлом году обратился в Колпинский суд Петербурга, но тот отказал ему в иске, городской суд оставил это решение в силе, как и кассационный. Мужчина посчитал это нарушением конституционных прав и подал жалобу в КС.
Теги:изолятор, конституционный суд, em
Умер французский модельер Пьер Карден
Скончался французский модельер Пьер Карден. Об этом сообщает AFP со ссылкой на семью. Ему было 98 лет.
Пьер Карден родился 2 июля 1922 года. Французский модельер итальянского происхождения, владелец ресторана «Максим» и одноименной торговой марки, Карден начал как театральный художник, но затем, в 1950 году, основал собственный дом моды и стал был первым кутюрье, который начал продавать платья и духи по более низким ценам.
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