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№ 143-144 от 25 декабря 2020Читать номер
Умер французский модельер Пьер Карден
Скончался французский модельер Пьер Карден. Об этом сообщает AFP со ссылкой на семью.
Он умер утром в Американском госпитале Парижа, расположенном в столичном пригороде Нейи-сюр-Сен к западу от столицы Франции. Модельеру было 98 лет. Причина смерти не уточняется.
Пьер Карден родился 2 июля 1922 года. Французский модельер итальянского происхождения, владелец ресторана «Максим» и одноименной торговой марки, Карден начал как театральный художник, но затем, в 1950 году, основал собственный дом моды и стал был первым кутюрье, который начал продавать платья и духи по более низким ценам.
Модельер запатентовал более 500 своих изобретений. В сентябре 2009 года его объявили послом доброй воли Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН. Пьер Карден — владелец многочисленной недвижимости вокруг Елисейского дворца в VIII округе Парижа.
В 1963 он впервые побывал в СССР и с тех пор приезжал более 30 раз. Представительства модного дома Кардена действуют более чем в 100 странах мира.
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Следствие провело обыски и допросы по делу о крушении судна «Онега» в Баренцевом море
Северо-Западное следственное управление на транспорте Следственного комитета (СК) России допросило свидетелей и провело обыски по делу о затоплении рыболовного судна «Онега» в Баренцевом море. Об этом сообщается на сайте ведомства.
«Следователями проводится комплекс следственных действий, допрошен ряд свидетелей, проведены обыски, в ходе которых изъята документация имеющая значение для следствия», — говорится в пресс-релизе.
По версии следствия, 28 декабря с 01:00 до 06:00 утра «при осуществлении рыболовного промысла в 40 км. от береговой линии» архипелага Новая Земля в акватории Баренцева моря затонуло судно «Онега». На нем находились 19 человек, двоих удалось спасти.
Следователи возбудили уголовное дело по ч.3 ст.263 УК — «Нарушение правил безопасности движения, повлекшее смерть двух и более лиц». Оно направлено во второй отдел по расследованию особо важных дел Северо-Западного следственного управления на транспорте.
По данным источника ТАСС, оставшихся 17 моряков с затонувшего судна смыло в воду при крушении, все они погибли. В ледяной воде они смогли продержаться максимум полчаса, после этого они утонули, продолжает источник. Поисково-спасательная операция еще продолжается.
Представитель экстренных служб сообщил «РИА Новости», что пропавшие моряки могут находиться внутри затонувшего судна на глубине около 130 метров, место крушения планируется определить при помощи глубоководного аппарата. На место крушения к 31 декабря планируется отправить из Мурманска глубоководный подводный аппарат, заявили в службе.
Судно «Онега» затонуло в Баренцевом море накануне 28 декабря. Власти Мурманской области пообещали выделить семьям погибших рыбаков по одному миллиону рублей, пострадавшим — по 500 тысяч рублей. 29 декабря в Мурманской области объявили траур по погибшим морякам.