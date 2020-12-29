Следствие провело обыски и допросы по делу о крушении судна «Онега» в Баренцевом море

Северо-Западное следственное управление на транспорте Следственного комитета (СК) России допросило свидетелей и провело обыски по делу о затоплении рыболовного судна «Онега» в Баренцевом море. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Следователями проводится комплекс следственных действий, допрошен ряд свидетелей, проведены обыски, в ходе которых изъята документация имеющая значение для следствия», — говорится в пресс-релизе.

По версии следствия, 28 декабря с 01:00 до 06:00 утра «при осуществлении рыболовного промысла в 40 км. от береговой линии» архипелага Новая Земля в акватории Баренцева моря затонуло судно «Онега». На нем находились 19 человек, двоих удалось спасти.

Следователи возбудили уголовное дело по ч.3 ст.263 УК — «Нарушение правил безопасности движения, повлекшее смерть двух и более лиц». Оно направлено во второй отдел по расследованию особо важных дел Северо-Западного следственного управления на транспорте.

По данным источника ТАСС, оставшихся 17 моряков с затонувшего судна смыло в воду при крушении, все они погибли. В ледяной воде они смогли продержаться максимум полчаса, после этого они утонули, продолжает источник. Поисково-спасательная операция еще продолжается.

Представитель экстренных служб сообщил «РИА Новости», что пропавшие моряки могут находиться внутри затонувшего судна на глубине около 130 метров, место крушения планируется определить при помощи глубоководного аппарата. На место крушения к 31 декабря планируется отправить из Мурманска глубоководный подводный аппарат, заявили в службе.

Судно «Онега» затонуло в Баренцевом море накануне 28 декабря. Власти Мурманской области пообещали выделить семьям погибших рыбаков по одному миллиону рублей, пострадавшим — по 500 тысяч рублей. 29 декабря в Мурманской области объявили траур по погибшим морякам.