Глава Роспотребнадзора рассказала о нарушениях в 88 российских лабораториях, делающих тесты на COVID-19

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в 88 российских лабораториях, делающих тесты на коронавирус, выявили нарушения. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Это достаточно высокий удельный вес. Все необходимые мероприятия проводятся, все необходимые административные меры применяются, и только за прошедшую неделю решением суда приостановлена деятельность двух лабораторий — в Республике Коми и Амурской области — нарушение режима и правил биологической безопасности», — рассказала Попова.

По словам главы Роспотребнадзора, контроль за лабораториями усилили. Всего за последние две недели специалисты проверили 435 лабораторий, делающих тесты на COVID-19 — это почти половина из всех подобных учреждений.

Попова добавила, что за время пандемии в России провели более 90 млн тестов на коронавирус. Сейчас 98% результатов выдаются пациентам в течение двух суток.

Россия занимает четвертое место в мире по числу выявленных случаев заражения коронавирусом (3 105 037). За последние сутки на территории страны зафиксировали еще 27 002 случая.