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№ 143-144 от 25 декабря 2020

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Глава Роспотребнадзора рассказала о нарушениях в 88 российских лабораториях, делающих тесты на COVID-19

Общество4

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в 88 российских лабораториях, делающих тесты на коронавирус, выявили нарушения. Об этом сообщает «Интерфакс». 

«Это достаточно высокий удельный вес. Все необходимые мероприятия проводятся, все необходимые административные меры применяются, и только за прошедшую неделю решением суда приостановлена деятельность двух лабораторий — в Республике Коми и Амурской области — нарушение режима и правил биологической безопасности», — рассказала Попова. 

По словам главы Роспотребнадзора, контроль за лабораториями усилили. Всего за последние две недели специалисты проверили 435 лабораторий, делающих тесты на COVID-19 — это почти половина из всех подобных учреждений. 

Попова добавила, что за время пандемии в России провели более 90 млн тестов на коронавирус. Сейчас 98% результатов выдаются пациентам в течение двух суток. 

Россия занимает четвертое место в мире по числу выявленных случаев заражения коронавирусом (3 105 037). За последние сутки на территории страны зафиксировали еще 27 002 случая.

Теги:
em, роспотребнадзор, коронавирус, россия
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