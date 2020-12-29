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№ 143-144 от 25 декабря 2020

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Суд арестовал бывшего схимонаха Сергия на два месяца

Общество198

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Басманный суд Москвы арестовал на два месяца лишенного сана схиигумена Среднеуральского женского монастыря Сергия (Романова). Об этом «Новой газете» сообщили в пресс-службе суда.

Схимонах Сергий в зале суда. Фото: пресс-служба Басманного суда

Схимонаха подозревают в «склонении к совершению самоубийства несовершеннолетнего лица» (ч. 3 ст. 110.1 УК) из-за проповеди «За Веру Христову мы насмерть стоим», опубликованной его пресс-секретарем в YouTube. В ней схимонах рассказывал верующим историю святой Елены Дивеевской, которая скоропостижно скончалась, приняв на себя судьбу своего тяжело больного брата. Затем Сергий спросил у собравшихся, готовы ли они умереть, «чтобы Россия жила, чтобы младшие дети жили».

Юрист монастыря Дмитрий Савченко настаивает, что в проповеди речь шла о самопожертвовании и патриотизме, однако сотрудники аппарата уполномоченного по правам детей по Свердловской области решили иначе и подали заявление в прокуратуру с просьбой проверить информацию о призывах к самоубийствам воспитанников монастыря. Отметим, что в православной традиции самоубийство является тяжким грехом, в котором нельзя покаяться.

Кроме того, схимонаху предъявили обвинения в нарушении права на свободу совести и вероисповеданий (ч.3 ст. 148 УК) и в самоуправстве (ст. 330 УК). Эти дела возбудили по заявлению Екатеринбургской епархии, представителей которой ранее не пустили в обитель для «проведения инвентаризации». Схимонах Сергий свою вину не признает.

Бывшего схиигумена задержали сегодня ночью в результате штурма его монастыря бойцами ОМОНа и Росгвардии. Вскоре его перевезли в Москву. Между сторонниками Сергия и силовиками произошли стычки, в результате который пострадали несколько монахинь. У одной из них врачи диагностировали перелом шейки бедра.

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Теги:
sn, уголовное дело, арест, схиигумен сергий
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