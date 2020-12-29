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№ 143-144 от 25 декабря 2020Читать номер
Суд арестовал бывшего схимонаха Сергия на два месяца
«Новая газета»редакция
Басманный суд Москвы арестовал на два месяца лишенного сана схиигумена Среднеуральского женского монастыря Сергия (Романова). Об этом «Новой газете» сообщили в пресс-службе суда.
Схимонаха подозревают в «склонении к совершению самоубийства несовершеннолетнего лица» (ч. 3 ст. 110.1 УК) из-за проповеди «За Веру Христову мы насмерть стоим», опубликованной его пресс-секретарем в YouTube. В ней схимонах рассказывал верующим историю святой Елены Дивеевской, которая скоропостижно скончалась, приняв на себя судьбу своего тяжело больного брата. Затем Сергий спросил у собравшихся, готовы ли они умереть, «чтобы Россия жила, чтобы младшие дети жили».
Юрист монастыря Дмитрий Савченко настаивает, что в проповеди речь шла о самопожертвовании и патриотизме, однако сотрудники аппарата уполномоченного по правам детей по Свердловской области решили иначе и подали заявление в прокуратуру с просьбой проверить информацию о призывах к самоубийствам воспитанников монастыря. Отметим, что в православной традиции самоубийство является тяжким грехом, в котором нельзя покаяться.
Кроме того, схимонаху предъявили обвинения в нарушении права на свободу совести и вероисповеданий (ч.3 ст. 148 УК) и в самоуправстве (ст. 330 УК). Эти дела возбудили по заявлению Екатеринбургской епархии, представителей которой ранее не пустили в обитель для «проведения инвентаризации». Схимонах Сергий свою вину не признает.
Бывшего схиигумена задержали сегодня ночью в результате штурма его монастыря бойцами ОМОНа и Росгвардии. Вскоре его перевезли в Москву. Между сторонниками Сергия и силовиками произошли стычки, в результате который пострадали несколько монахинь. У одной из них врачи диагностировали перелом шейки бедра.
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