Суд в Москве арестовал на два месяца сотрудника РАНХиГС в рамках дела о мошенничестве с госсредствами

Министерство иностранных дел (МИД) России заявило о расширении «ответных» санкций против граждан Германии, которым запрещен въезд на территорию страны. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Согласно дипломатическому принципу взаимности новыми фигурантами российского стоп-листа избраны руководящие сотрудники немецких силовых и разведывательных структур, входящих в систему Министерства обороны ФРГ», — уточняется в сообщении.

Причина — введение Евросоюзом в октябре этого года санкций против двоих россиян и так называемого 85-го центра специальной службы ГРУ (Главное управление Генштаба ВС РФ) за кибератаки на парламент Германии 2015 году.

В «черный список» тогда попал 30-летний хакер Дмитрий Бадин (его считают непосредственным исполнителем кибератаки) и начальник ГРУ адмирал Игорь Костюков. Бадин, как установили европейские власти, — имеет офицерское звание и служит в воинской части 26165 (она же — 85-й главный центр спецслужбы ГРУ).

«На протяжении длительного времени сюжет о „русском следе“ во взломе компьютерных сетей Германского Бундестага в 2015 году последовательно раскручивался официальным Берлином в рамках медийно-политической кампании», — продолжает МИД. Россия, по словам ведомства, просила двусторонние экспертные консультации «для выявления источников злонамеренной киберактивности», но власти ФРГ, утверждает МИД, «игнорируют эти предложения».

Правительство ФРГ предложило странам-членам Евросоюза применить новый санкционный механизм в ответ на кибератаку против Бундестага еще летом. Санкции предполагают заморозку всех активов причастных к атаке лиц и запрет на въезд в ЕС. Это был первый случай применения согласованного в 2019 году санкционного механизма против преступлений в киберпространстве.

В начале мая 2020 года немецкий журнал Der Spiegel рассказал, что в конце апреля 2015 года хакерам удалось получить доступ к системе немецкого парламента. Депутатам пришло письмо, «отправленное из структур ООН», в котором содержалась вредоносная ссылка. Открыв ее, парламентарии загрузили на свои компьютеры программу, ворующую пароли.

Взломщик, действовавший под псевдонимом Scaramouche, смог получить доступ и к служебным компьютерам канцлера Германии Ангелы Маркель. В результате была похищена ее переписка за период с 2012 по 2015 год — более 16 гигабайт данных. Дмитрия Бадина, которого немецкие спецслужбы подозревают в работе на ГРУ, также разыскивает и ФБР США из-за его возможной причастности к взлому серверов Демократической партии.