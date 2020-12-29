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За что будут сажать россиян в 2021 году

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№ 143-144 от 25 декабря 2020

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Суд в Москве арестовал на два месяца сотрудника РАНХиГС в рамках дела о мошенничестве с госсредствами

Общество18

18
 

Лефортовский суд Москвы арестовал до 21 февраля 2021 года директора Института госслужбы и управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте (РАНХиГС) Игоря Барцица. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда. 

Барцица — основной фигурант дела о мошенничестве с госсредствами, он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК («Мошенничество в особо крупном размере»).

Ранее в ФСБ заявили, что раскрыли схему хищения госсредств РАНХиГС и пресекли преступление. По данным силовиков, представители руководящего, профессорско-преподавательского и административного персонала получали от подчиненных деньги за «необоснованное начисление дополнительной заработной платы». 

По данным источника ТАСС, помимо Барцица задержали также декана факультета госуправления экономикой Светлану Ларину, ее уже отправили под домашний арест.

Теги:
ранхигс, ng, арест

В МИД России объявили о расширении «ответных» санкций против граждан ФРГ из-за хакерской атаки на Бундестаг в 2015 году

Общество108

108
 

Министерство иностранных дел (МИД) России заявило о расширении «ответных» санкций против граждан Германии, которым запрещен въезд на территорию страны. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Согласно дипломатическому принципу взаимности новыми фигурантами российского стоп-листа избраны руководящие сотрудники немецких силовых и разведывательных структур, входящих в систему Министерства обороны ФРГ», — уточняется в сообщении.

Причина — введение Евросоюзом в октябре этого года санкций против двоих россиян и так называемого 85-го центра специальной службы ГРУ (Главное управление Генштаба ВС РФ) за кибератаки на парламент Германии 2015 году.

В «черный список» тогда попал 30-летний хакер Дмитрий Бадин (его считают непосредственным исполнителем кибератаки) и начальник ГРУ адмирал Игорь Костюков. Бадин, как установили европейские власти, — имеет офицерское звание и служит в воинской части 26165 (она же — 85-й главный центр спецслужбы ГРУ).

«На протяжении длительного времени сюжет о „русском следе“ во взломе компьютерных сетей Германского Бундестага в 2015 году последовательно раскручивался официальным Берлином в рамках медийно-политической кампании», — продолжает МИД. Россия, по словам ведомства, просила двусторонние экспертные консультации «для выявления источников злонамеренной киберактивности», но власти ФРГ, утверждает МИД, «игнорируют эти предложения».

Правительство ФРГ предложило странам-членам Евросоюза применить новый санкционный механизм в ответ на кибератаку против Бундестага еще летом. Санкции предполагают заморозку всех активов причастных к атаке лиц и запрет на въезд в ЕС. Это был первый случай применения согласованного в 2019 году санкционного механизма против преступлений в киберпространстве.

В начале мая 2020 года немецкий журнал Der Spiegel рассказал, что в конце апреля 2015 года хакерам удалось получить доступ к системе немецкого парламента. Депутатам пришло письмо, «отправленное из структур ООН», в котором содержалась вредоносная ссылка. Открыв ее, парламентарии загрузили на свои компьютеры программу, ворующую пароли. 

Взломщик, действовавший под псевдонимом Scaramouche, смог получить доступ и к служебным компьютерам канцлера Германии Ангелы Маркель. В результате была похищена ее переписка за период с 2012 по 2015 год — более 16 гигабайт данных. Дмитрия Бадина, которого немецкие спецслужбы подозревают в работе на ГРУ, также разыскивает и ФБР США из-за его возможной причастности к взлому серверов Демократической партии.

Теги:
санкции, ng, хакеры
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