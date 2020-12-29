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№ 143-144 от 25 декабря 2020

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ФСБ пресекла мошенничество с зарплатами в РАНХиГС

Общество728

728
 

Федеральная служба безопасности раскрыла схему хищения госсредств в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте (РАНХиГС) и пресекла преступление. Об этом ТАСС рассказали в Центре общественных связей спецслужбы. 

По данным силовиков, представители руководящего, профессорско-преподавательского и административного персонала получали от подчиненных деньги за «необоснованное начисление дополнительной заработной платы». 

В рамках возбужденного дела о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК) сотрудники спецслужбы задержали с поличным одного из сотрудников вуза. По данным источника агентства, речь идет о декане факультета госуправления экономикой Светлане Лариной. Ее уже отправили под домашний арест. Еще одним фигурантом дела, по словам собеседника ТАСС, является директор института государственной службы и управления РАНХиГС Игорь Барциц. 

«В действиях ряда лиц, причастных к противоправной деятельности, усматриваются также признаки составов преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 291 УК России (дача взятки в особо крупном размере) и ч. 6 ст. 290 УК России (получение взятки в особо крупном размере»)», — заключили в Центре общественных связей ФСБ. 

Теги:
sn, ранхигс, зарплаты, фсб

Силовики задержали директора «Правовой инициативы» Ванессу Коган

Общество1 516

Наталья Глуховакорреспондент

1 516
 

Силовики в 11:00 утра приехали к директору проекта «Правовая инициатива» Ванессе Коган и сообщили, что они собираются составить протокол за нарушение режима пребывания иностранных граждан в России (ст. 18.8 КоАП). Об этом «Новой газете» сообщила пресс-секретарь «Правовой инициативы» Ксения Бабич.

По ее словам, полиция потребовала от Коган поехать в отделение, затем в Коптевский суд Москвы. Сейчас Коган находится в полиции. В «Правовой инициативе» отметили, что Коган предоставила все документы от Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), а так же обращение в МВД за продлением пребывания на основании решения ЕСПЧ.

Также у Коган был ответ от МВД о том, что в ведомстве осведомлены о воздержании принятия мер по ее высылке из страны до рассмотрения дела в ЕСПЧ, отметила пресс-секретарь.

Последние 11 лет Коган, гражданка США, проживает в России и занимается правозащитной деятельностью.

Миграционное управление МВД в Сахарово 2 декабря аннулировало вид на жительство директора «Правовой инициативы». В ведомстве сочли, что Коган «составляет угрозу безопасности Российской Федерации», и сообщили, что ей необходимо покинуть Россию через две недели. Уже 11 декабря ЕСПЧ запретил высылать директора «Правовой инициативы» из России до окончания разбирательств.

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Теги:
правовая инициатива, задержания, ng
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