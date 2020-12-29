ФСБ пресекла мошенничество с зарплатами в РАНХиГС

Федеральная служба безопасности раскрыла схему хищения госсредств в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте (РАНХиГС) и пресекла преступление. Об этом ТАСС рассказали в Центре общественных связей спецслужбы.

По данным силовиков, представители руководящего, профессорско-преподавательского и административного персонала получали от подчиненных деньги за «необоснованное начисление дополнительной заработной платы».

В рамках возбужденного дела о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК) сотрудники спецслужбы задержали с поличным одного из сотрудников вуза. По данным источника агентства, речь идет о декане факультета госуправления экономикой Светлане Лариной. Ее уже отправили под домашний арест. Еще одним фигурантом дела, по словам собеседника ТАСС, является директор института государственной службы и управления РАНХиГС Игорь Барциц.

«В действиях ряда лиц, причастных к противоправной деятельности, усматриваются также признаки составов преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 291 УК России (дача взятки в особо крупном размере) и ч. 6 ст. 290 УК России (получение взятки в особо крупном размере»)», — заключили в Центре общественных связей ФСБ.