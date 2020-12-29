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№ 143-144 от 25 декабря 2020

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Силовики задержали директора «Правовой инициативы» Ванессу Коган

Общество2 094

Наталья Глуховакорреспондент

2 094
 

Силовики в 11:00 утра приехали к директору проекта «Правовая инициатива» Ванессе Коган и сообщили, что они собираются составить протокол за нарушение режима пребывания иностранных граждан в России (ст. 18.8 КоАП). Об этом «Новой газете» сообщила пресс-секретарь «Правовой инициативы» Ксения Бабич.

По ее словам, полиция потребовала от Коган поехать в отделение, затем в Коптевский суд Москвы. Сейчас Коган находится в полиции. В «Правовой инициативе» отметили, что Коган предоставила все документы от Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), а так же обращение в МВД за продлением пребывания на основании решения ЕСПЧ.

ОБНОВЛЕНО 14:10

Сотрудники полиции составили протокол на Ванессу Коган о нарушении режима пребывания иностранных граждан в России. «Пришли в отделение, весь материал уже был составлен», — заявила Коган. В 14:00 начнется судебное заседание в Коптевском суде Москвы, заявила «Новой» пресс-секретарь «Правовой инициативы».

Также у Коган был ответ от МВД о том, что в ведомстве осведомлены о воздержании принятия мер по ее высылке из страны до рассмотрения дела в ЕСПЧ, отметила пресс-секретарь.

Последние 11 лет Коган, гражданка США, проживает в России и занимается правозащитной деятельностью.

Миграционное управление МВД в Сахарово 2 декабря аннулировало вид на жительство директора «Правовой инициативы». В ведомстве сочли, что Коган «составляет угрозу безопасности Российской Федерации», и сообщили, что ей необходимо покинуть Россию через две недели. Уже 11 декабря ЕСПЧ запретил высылать директора «Правовой инициативы» из России до окончания разбирательств.

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Теги:
правовая инициатива, задержания, ng
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