«Правозащита Открытки» развозит подарки для детей в семьи политзаключенных. Видео

«Правозащита Открытки» в этом году снова выступила с инициативой сделать подарки на Новый год детям, чьи родители сейчас являются фигурантами политически мотивированных уголовных дел и находятся в СИЗО.

«„Правозащита Открытки“ с 2015 года помогает людям, права которых нарушает государство. К сожалению, политически мотивированных дел с каждым годом становится больше. И некоторые родители не могут положить под елку подарок своему ребенку, поэтому мы стараемся побыть немного Дедом Морозом», — заявили представители организации.

Так, «Правозащита Открытки» подарили подарки детям экс-координатора «Открытой России» Яны Антоновой и Анастасии Шевченко, члена совета «Открытой России». Обе девушки — фигурантки уголовного дела об участии в «нежелательной организации» (ст. 284.1 УК).

Шевченко уже 2 года находится под домашним арестом, совсем недавно суд немного смягчил ей условия меры пресечения и разрешил прогулки, походы в продуктовые магазины и аптеки. У нее двое детей — «Правозащита Открытки» подарила им подарки. Сыну Яны Антоновой подарили новый смартфон — из-за постоянных обысков, которые у нее проводятся, каждый раз телефон у сына отнимают.

Планшет подарили дочери Эдуарда Малышевского — фигуранта «московского дела». Ему совсем недавно было отказано в условно-досрочном освобождении, и он сейчас находится в колонии. Малышевский в декабре прошлого года получил три года колонии за то, что он выдавил ногой стекло автозака после задержания на московской акции 27 июля.

Данила Беглец — еще один фигурант «московского дела». Недавно он вышел из колонии по УДО. У него двое маленьких детей, которые провели без отца почти полтора года. Им также подарили подарки — радиоуправляемого робота и куклу. Детям фигурантов «ингушского дела» также подарили подарки.