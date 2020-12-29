Бывшего топ-менеджера «Интер РАО» Карину Цуркан приговорили к 15 годам колонии по делу о шпионаже  

Мосгорсуд приговорил бывшего топ-менеджера «Интер РАО» Карину Цуркан к 15 годам лишения свободы по делу о шпионаже в пользу Молдовы. Прямую трансляцию из зала суда вела пресс-служба столичных судов в своем инстаграме.

Оглашение приговора Карине Цуркан. Скриншот трансляции пресс-службы московских судов.

Также суд постановил обратить в доход государства более 656 миллионов рублей, изъятых у Цуркан. «Диски и ноутбуки, изъятые у осужденной передать на хранение в ФСБ», — добавил судья.

Гособвинение просило приговорить ее к 18 годам колонии.

Цуркан, курировавшую в «Интер РАО» экспорт и импорт электроэнергии, арестовали два года назад. По версии следствия, в апреле 2015 года Цуркан получила электронную версию некоего документа министерства энергетики (по данным СМИ, о поставках электроэнергии в Крым и самопровозглашенные ЛНР и ДНР), а в сентябре того же года передала его спецслужбе Молдовы. Сама Цуркан говорила, что обвинение против нее сфабриковано, а доступа к гостайне она не имела.

Судебный процесс по делу бывшего топ-менеджера начался в конце сентября. Показания в пользу Цуркан в том числе давал и председатель правления «Интер РАО» Борис Ковальчук. По его словам, у обвиняемой был конфликт с бывшим президентом непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Евгением Шевчуком из-за работы Молдавской государственной районной электростанции, принадлежащей «Интер РАО» и расположенной на территории ПМР.