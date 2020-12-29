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№ 143-144 от 25 декабря 2020

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ФСБ вместе с Минюстом США нашли «тайник» с 295 кг кокаина в Подмосковье

Общество1 580

1 580
 

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России совместно с представителями Министерства юстиции США провели спецоперацию, в ходе которой они изъяли не менее 330 килограмм кокаина. Об этом сообщается на сайте ФСБ.

«Проведена многоэтапная международная спецоперация по пресечению противоправной деятельности транснационального преступного сообщества, специализирующегося на контрабанде кокаина из Южной Америки на территорию Российской Федерации и в другие Европейские государства», — говорится в пресс-релизе ФСБ.

Операция длилась несколько месяцев. В мае 2020 года, по словам спецслужбы, «при покушении на сбыт наркотических средств» в Санкт-Петербурге задержали «с поличным» наркокурьера, у которого изъяли один килограмм кокаина. В июне в Москве силовики изъяли у «организаторов наркоОПГ» 34 килограммов наркотика, 

а в ноябре в Московской области нашли «тайник» с 295 килограммами кокаина.

«Сумма дохода наркопреступников за незаконный сбыт изъятого наркотика могла составить 1 млрд. рублей», — заявили в ФСБ. Задержанным гражданам нескольких государств (каких — не сообщается) избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Беларусь объявила о старте вакцинации препаратом «Спутник V»

Общество928

928
 

Министерство здравоохранения Беларуси объявило о начале массовой вакцинации граждан против коронавируса российским препаратом «Спутник V». Об этом сообщает БелТА.

«Первыми будут вакцинированы медицинские работники, педагоги и те специалисты, которым в силу особенностей профессии приходится много контактировать с людьми. Вакцинация будет проводиться в добровольном порядке», — цитирует агентство главу белорусского минздрава Дмитрия Пиневича.

Первые партии «Спутник V» привезли в Беларусь сегодня. По словам Пиневича, в соседней республике все подготовили для ее хранения и транспортировки, в том числе, морозильное оборудование. Беларусь стала первым зарубежным государством, официально зарегистрировавшим российскую вакцину «Спутник V».

«Спутник V», который разрабатывали ученые Центра Гамалеи при содействии министерства обороны, стал первой российской вакциной от COVID-19. По словам разработчиков, ее эффективность превысила 95%, а против тяжелых форм коронавируса она составляет все 100%. Исследователи из разных стран критиковали поспешную регистрацию препарата, но вакцину все же запустили в гражданский оборот.

Теги:
sn, спутник v, вакцины, беларусь
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