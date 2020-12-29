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№ 143-144 от 25 декабря 2020

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Беларусь объявила о старте вакцинации препаратом «Спутник V»

Общество55

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Министерство здравоохранения Беларуси объявило о начале массовой вакцинации граждан против коронавируса российским препаратом «Спутник V». Об этом сообщает БелТА.

«Первыми будут вакцинированы медицинские работники, педагоги и те специалисты, которым в силу особенностей профессии приходится много контактировать с людьми. Вакцинация будет проводиться в добровольном порядке», — цитирует агентство главу белорусского минздрава Дмитрия Пиневича.

Первые партии «Спутник V» привезли в Беларусь сегодня. По словам Пиневича, в соседней республике все подготовили для ее хранения и транспортировки, в том числе, морозильное оборудование. Беларусь стала первым зарубежным государством, официально зарегистрировавшим российскую вакцину «Спутник V».

«Спутник V», который разрабатывали ученые Центра Гамалеи при содействии министерства обороны, стал первой российской вакциной от COVID-19. По словам разработчиков, ее эффективность превысила 95%, а против тяжелых форм коронавируса она составляет все 100%. Исследователи из разных стран критиковали поспешную регистрацию препарата, но вакцину все же запустили в гражданский оборот.

Теги:
sn, спутник v, вакцины, беларусь

Прокуратура посчитала незаконным избрание домашнего ареста 71-летнему адвокату Маракову

Общество266

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Верховный суд Чечни 29 декабря рассмотрит жалобу прокуратуры на избрание домашнего ареста 71-летнему адвокату Сергею Маракову. Об этом сообщает «Адвокатская улица». По информации издания, обвинение считает, что адвокат не имеет прописки в Чечне и что «приобретенные за годы адвокатской деятельности связи» могут надавить на участников процесса. 

Прокуратура попросила отменить решение о домашнем аресте и направить дело на новое рассмотрение в тот же суд в ином составе. Защита опасается, что без вмешательства Федеральной палаты адвокатов (ФПА) Маракова могут отправить в СИЗО, передает «Адвокатская улица».

Накануне, 26 декабря, Ленинский районный суд отправил Маракова под домашний арест, при этом обвинение просило заключить Маракова под стражу. 28 декабря защита получила копию апелляционного представления прокуратуры Ленинского района Грозного, где утверждается, что решение суда о домашнем аресте «не соответствует фактическим обстоятельствам дела и требованиям закона».

Прокурор заявил, что Мараков не имеет постоянной регистрации на территории Чечни, так как посчитал, что настоящее место проживания адвоката не было установлено судом. Однако собственник жилья, где суд назначил Маракову отбывать домашний арест, предоставил согласие на проживание адвоката. 

Прокурор также посчитал, что адвокат может скрыться или оказать давление на участников судопроизводства, однако одновременно с этим заявил, что установленный судом запрет на использование адвокатом телефонной связи — это нарушение, так как обвиняемый не может быть ограничен в праве пользоваться телефоном для вызова скорой помощи и других экстренных служб. 

Сам Мараков также подал апелляционную жалобу, где попросил назначить ему подписку о невыезде или запрет определенных действий.

Адвоката из Ставрополья Сергея Маракова задержали в Грозном еще 8 декабря. Ему вменили то, что он использовал «нецензурную брань в общественном месте», Ленинский районный суд признал его виновным в мелком хулиганстве (ст. 20.1 КоАП) и арестовал на 10 суток. 

На выходе из спецприемника 19 декабря адвоката вновь задержали. Его доставили на допрос и обвинили в хранении наркотиков в крупном размере без цели сбыта (ч. 2 ст. 228 УК) — следствие заявило, что нашло у адвоката пакет с колоплей. 

Как передает издание, сам адвокат заявил, что 8 декабря без объяснения причин его задержали люди в штатском у подъезда собственного дома, а в отделении полицейские «засунули ему под одежду пакет с наркотиками и угрозами вынудили признаться в приобретении запрещенного вещества». Макаров убежден, что его преследование связано с его профессиональной деятельностью в Чечне.

Теги:
ng, суды, чечня
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