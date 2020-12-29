В России выявили более 27 тысяч новых случаев COVID

В России за сутки выявили 27002 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает столичный оперштаб по борьбе с инфекцией. Накануне, 28 декабря, за сутки во всей стране выявили 27787 новых случаев COVID.

Общее число всех случаев заражения коронавирусом в России за все время пандемии выросло до 3 105 037. В Москве за последний день выявили 5641 новых заболевших COVID-19.

Тройку регионов с наибольшим числом новых пациентов по-прежнему составляют столица, затем идут Санкт-Петербург (3757 новых случаев заражения коронавирусом за сутки) и Подмосковье (1547). В Нижегородской области выявили 497 новых случаев COVID, в Свердловской области — 401.

За последние сутки скончались 562 пациента с COVID-19. За все время пандемии в России вследствие коронавируса умерли 55 827 человек.

Жители России в некоторых регионах могут выбирать, какой вакциной от коронавируса привиться, уверила вице-премьер Татьяна Голикова. Вторая вакцина «в небольших партиях — порядка 30 тысяч— уже вышла в гражданский оборот» в Тульской, Ростовской областях и Москве, заявила она. Голикова не уточнила, о каких вакцинах говорит, однако Минздрав зарегистрировал пока препараты «Спутник V» и «ЭпиВакКорона».

Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 81,2 млн, это следует из данных университета Джонса Хопкинса. Больше всего инфицированных коронавирусом в США — уже более 19,3 млн, а также в Индии (более 10,2 млн) и Бразилии (более 7,5 млн). Россия находится на четвертом месте.