Журналистку в Хабаровске, которая вела трансляции с акций протеста в поддержку Фургала, оштрафовали на 150 тысяч рублей

Суд в Хабаровске оштрафовал на 150 тысяч рублей журналистку Александру Рунову. Она вела трансляции с акций в поддержку Фургала для Youtube-канала RusNews. Рунова рассказала RusNews, что у нее был суд по статье о повторном нарушении установленного порядка организации, проведения собрания, митинга и других публичных акций (ч. 8 ст. 20.2 КоАП).

По ее словам, силовики не признали ее журналистом и посчитали, что она участник «несанкционированной акции». Судья также заявила, что, выходя во время акции на дорогу, Рунова нарушила правила. Адвокат Руновой уточнил, что решения суда защита будет обжаловать.

Рунова также рассказала подробности задержания, которое произошло 28 декабря: «Они (силовики — ред.) ничего не объяснили, просто схватили и потащили, как будто я рецидивист какой-то, преступник опасный». По ее словам, она спокойно шла, и причин для жесткого задержания не было.

Она уточнила, что ее после заседания в суде, где ее оштрафовали по ч. 1 ст. 19.3 КоАП (неповиновение сотруднику полиции) на тысячу рублей из-за митинга 28 ноября. По ее словам, тогда ее толкнул полицейский, который пожаловался, что она мешала ему «вести оперативную съемку».

Протесты в Хабаровске начались в июле после задержания экс-губернатора края Сергея Фургала. Он сейчас находится в московском СИЗО «Лефортово», ему вменяют организацию убийств бизнесменов в середине 2000-х годов. Фургал свою вину не признает.

Сейчас пост врио губернатора Хабаровского края занимает Михаил Дегтярев, который до этого был депутатом Госдумы. Протестующие выступили против его назначения. На митинги и шествия выходили десятки тысяч человек, акции стали самыми массовыми в истории региона.