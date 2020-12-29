Кравцов: в России на базе «Вконтакте» разработали «соцсеть для школьников»

В России на базе социальной сети «ВКонтакте» разработали «специальную социальную сеть для школьников». Об этом, как сообщает ТАСС, заявил глава Министерства просвещения России Сергей Кравцов.

Презентовать «соцсеть для школьников» планируется в следующем году. По мнению Кравцова, инициатива разработана «в рамках цифровой образовательной среды». «Социальные сети — это отдельный сегмент „ВКонтакте“, который уже тоже разработан и который позволит школьникам общаться на образовательные темы друг с другом, обсуждать разные вопросы», — сообщил министр.

Кравцов добавил, что также планируется разработать цифровые учебные материалы. «Они дозированы, они встроены в учебный процесс, они все разбиты по тематическим блокам, все учебные материалы соответствуют стандарту. И это в помощь прежде всего учителю для преподавания того или иного предмета», — заявил он.

В сентябре этого года Кравцов говорил о том, что Министерство просвещения России работает над социальной сетью для школьников, «схожей с TikTok».

«Мы делаем свой такой TikTok для школьников, делаем свою социальную сеть для школьников», — заявил тогда Кравцов. По его словам, разработка идет совместно с компанией Mail.ru Group. Кравцов также уведомил, что министерство работает над отечественной системой видеоконференцсвязи.