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№ 143-144 от 25 декабря 2020Читать номер
Кравцов: в России на базе «Вконтакте» разработали «соцсеть для школьников»
В России на базе социальной сети «ВКонтакте» разработали «специальную социальную сеть для школьников». Об этом, как сообщает ТАСС, заявил глава Министерства просвещения России Сергей Кравцов.
Презентовать «соцсеть для школьников» планируется в следующем году. По мнению Кравцова, инициатива разработана «в рамках цифровой образовательной среды». «Социальные сети — это отдельный сегмент „ВКонтакте“, который уже тоже разработан и который позволит школьникам общаться на образовательные темы друг с другом, обсуждать разные вопросы», — сообщил министр.
Кравцов добавил, что также планируется разработать цифровые учебные материалы. «Они дозированы, они встроены в учебный процесс, они все разбиты по тематическим блокам, все учебные материалы соответствуют стандарту. И это в помощь прежде всего учителю для преподавания того или иного предмета», — заявил он.
В сентябре этого года Кравцов говорил о том, что Министерство просвещения России работает над социальной сетью для школьников, «схожей с TikTok».
«Мы делаем свой такой TikTok для школьников, делаем свою социальную сеть для школьников», — заявил тогда Кравцов. По его словам, разработка идет совместно с компанией Mail.ru Group. Кравцов также уведомил, что министерство работает над отечественной системой видеоконференцсвязи.
Теги:ng, школы, соцсети, минпросвещения
Сотрудники «Навальный LIVE» Ольга Ключникова и Аким Керимов вышли на свободу после семи суток ареста
Начальница штаба юриста ФБК Любови Соболь на кампании в Госдуму, продюсер Youtube-канала «Навальный LIVE» Ольга Ключникова и режиссер прямых эфиров на канале Аким Керимов вышли на свободу после семи суток ареста. Об этом в своем твиттере сообщила сама Соболь.
«Мой начштаба на кампании в Госдуму Ольга Ключникова и Аким Керимов с „Навальный LIVE“ вышли на свободу после 7 суток незаконного ареста. Бодрые, веселые и полные желания работать дальше на благо нашей страны», — написала Соболь.
Ключникову и Керимова, которых задержали 21 декабря рядом с домом Константина Кудрявцева — предполагаемого отравителя политика Алексея Навального, 22 декабря арестовали на семь суток по статье 19.3 КоАП «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции».
Ранее, 21 декабря, Соболь также приехала к дому Кудрявцева после того, как Алексей Навальный сообщил о разговоре с предполагаемым членом специальной группы оперативников ФСБ. Впоследствии Соболь задержали, но затем оштрафовали и отпустили. Юриста ФБК повторно задержали уже 25 декабря — тогда к ней в квартиру пришли с обыском и отправили на допрос в СК, она стала фигурантом уголовного дела о нарушении неприкосновенности жилища (ч. 2 ст. 139 УК).
Соболь арестовали на 48 часов, 27 декабря ее отпустили из изолятора. Она рассказала, что с ней провели 12 следственных действий, включая шесть допросов, и что ей назначили девять экспертиз.