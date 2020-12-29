Сотрудники «Навальный LIVE» Ольга Ключникова и Аким Керимов вышли на свободу после семи суток ареста

Начальница штаба юриста ФБК Любови Соболь на кампании в Госдуму, продюсер Youtube-канала «Навальный LIVE» Ольга Ключникова и режиссер прямых эфиров на канале Аким Керимов вышли на свободу после семи суток ареста. Об этом в своем твиттере сообщила сама Соболь.

«Мой начштаба на кампании в Госдуму Ольга Ключникова и Аким Керимов с „Навальный LIVE“ вышли на свободу после 7 суток незаконного ареста. Бодрые, веселые и полные желания работать дальше на благо нашей страны», — написала Соболь.

Ключникову и Керимова, которых задержали 21 декабря рядом с домом Константина Кудрявцева — предполагаемого отравителя политика Алексея Навального, 22 декабря арестовали на семь суток по статье 19.3 КоАП «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции».

Ранее, 21 декабря, Соболь также приехала к дому Кудрявцева после того, как Алексей Навальный сообщил о разговоре с предполагаемым членом специальной группы оперативников ФСБ. Впоследствии Соболь задержали, но затем оштрафовали и отпустили. Юриста ФБК повторно задержали уже 25 декабря — тогда к ней в квартиру пришли с обыском и отправили на допрос в СК, она стала фигурантом уголовного дела о нарушении неприкосновенности жилища (ч. 2 ст. 139 УК).

Соболь арестовали на 48 часов, 27 декабря ее отпустили из изолятора. Она рассказала, что с ней провели 12 следственных действий, включая шесть допросов, и что ей назначили девять экспертиз.