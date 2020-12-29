Палата представителей Конгресса США одобрила проект оборонного бюджета на 2021 финансовый год и преодолела вето действующего президента США Дональда Трампа. Это следует из данных на сайте Палаты представителей. Проект предусматривает в том числе санкции против газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток».

Вето на законопроект Трамп наложил на прошлой неделе, он назвал назвал проект «подарком Китаю и России». По мнению Трампа, документ не включал «критически важных мер, необходимых для обеспечения национальной безопасности».

За проект проголосовали 322 человека, против — 87. Для того, чтобы преодолеть президентское вето, необходимо больше двух третей голосов, всего в Палате представителей 435 конгрессменов. Теперь документ должен рассмотреть Сенат, день голосования пока не определен.

Согласно документу, на финансирование деятельности Пентагона предлагается выделить 740,5 млрд долларов.

Расширяются санкции против «Северного потока-2»

— под ограничения могут попасть компании, которые способствуют «продаже, аренде или предоставлению трубоукладочных судов для строительства» газопроводов, и фирмы, которые предоставляют услуги, средства для модернизации или установки оборудования на судах для укладки газопровода.

Законопроект предусматривает и санкции против Турции за приобретение российских ЗРС С-400, выделение военной помощи Украине в размере 250 млн долларов и подготовку военнослужащих в Восточной Европе.

Претензии Трампа касались, в частности, раздела 230 закона «О соблюдении приличий в средствах коммуникации», который регулирует работу сайтов, снимает с онлайн-платформ ответственность за то, что публикуют их пользователи, и дает им право модерировать пользовательский контент.

Палата представителей США также проголосовала за увеличение компенсаций из-за пандемии коронавируса c 600 до двух тысяч долларов в рамках пакета экономической помощи. Это потребовал ранее президент Трамп. За увеличение суммы проголосовали 275 человек, против — 134.

Накануне Трамп подписал проект бюджета на 2021 год, который предусматривает выделение средств на стимулирование экономики и помощь населению во время пандемии коронавируса. Проект бюджета предполагает финансирование работы правительства на сумму 1,4 трлн долларов. В него входит и пакет экономических мер на сумму почти 900 млрд долларов, однако Трамп потребовал доработать документ.