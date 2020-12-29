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№ 143-144 от 25 декабря 2020Читать номер
Что произошло за ночь 29 декабря. Коротко
Общество650
Наталья Глуховакорреспондент
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- Бывшего схимонаха Сергия подозревают по статье о «склонении к совершению самоубийства несовершеннолетнего лица». Адвокат добавила, что ей «не дают поговорить с подзащитным наедине» и что схимонаха увезли в Москву. Предположительно, поводом для задержания схимонаха и допроса стала проповедь «За веру Христа мы на смерть стоим», размещенная на YouTube. В монастыре провели обыск, во время которого начались столкновения между верующими и силовиками.
- Палата представителей США проголосовала за увеличение компенсаций из-за пандемии коронавируса c 600 до двух тысяч долларов в рамках пакета экономической помощи. Это потребовал ранее президент Дональд Трамп. За увеличение суммы проголосовали 275 человек, против — 134.
- Палата представителей США также проголосовала за преодоление президентского вето на оборонный бюджет — проект предусматривает санкции против газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». Ранее Трамп отказался подписать проект и назвал его «подарком Китаю и России». За преодоление вето проголосовали 322 конгрессмена, против — 87 из 435 членов Палаты представителей.
- Число умерших вследствие коронавируса в Москве превысило 11 тысяч и достигло 11 064. За последние сутки в столице скончались 75 пациентов с COVID-19.
- Жители России в некоторых регионах могут выбирать, какой вакциной от коронавируса привиться, уверила вице-премьер Татьяна Голикова. Вторая вакцина «в небольших партиях — порядка 30 тысяч— уже вышла в гражданский оборот» в Тульской, Ростовской областях и Москве, заявила она. Голикова не уточнила, о каких вакцинах говорит, однако Минздрав зарегистрировал пока препараты «Спутник V» и «ЭпиВакКорона».
- Суд в Чите отложил до 18 января рассмотрение дела солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, застрелившего в октябре 2019 года восемь человек в воинской части в Забайкальском крае. Ранее присяжные единогласно признали Шамсутдинова виновным в убийстве и в покушении на убийство, но заслуживающим снисхождения.
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Теги:ng, коронавирус, сша, обыски
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