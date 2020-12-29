Адвокат: задержанного схимонаха Сергия подозревают в склонении детей к самоубийству 

Лишенного сана схимонаха Сергия (Николая Романова) подозревают по статье о «склонении к совершению самоубийства несовершеннолетнего лица» (ч. 3 ст. 110.1 УК). Об этом сообщает «Коммерсант-Урал» со ссылкой на адвоката Светлану Герасимову. Она подтвердила, что схимонаха Сергия задержали и доставили на допрос в СКР по Свердловской области.

«Я подала ходатайство, чтобы пообщаться с подзащитным наедине. Но следователи его еще не рассмотрели (ходатайство было подано около 3:00 местного времени)», — заявила она. Адвокат отметила, что ей не дают поговорить с подзащитным наедине: «Только в присутствии охраны или при открытых дверях. Это нарушает права подозреваемого, поскольку он может иметь право на свидание с защитником до первого допроса».

Адвокат заявила, что следственные действия на территории монастыря также проходили с нарушениями, а также добавила «Интерфаксу», что схимонаха увезли в Москву, не уточнив, зачем.

ОБНОВЛЕНО 09:00 В отношении схимонаха Сергия возбудили уголовные дела по трем статьям, ему уже предъявили обвинения, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на адвоката. Это ч.3 ст. 101.1 УК (склонение к самоубийству), ч.3 ст. 148 (нарушение права на свободу совести и вероисповеданий) и ст. 330 УК (самоуправство). Суд в Москве в 14:00 выберет ему меру пресечения.

Предположительно, поводом для задержания и допроса стала проповедь «За веру Христа мы на смерть стоим», размещенная на YouTube-канале Всеволода Могучева 5 декабря. Во время нее схимонах Сергий спрашивал у некоторых прихожан, «готовы ли они умереть за Россию, за детей, за будущее». Представляющий интересы монастыря Дмитрий Савченко заявил, что речь шла не о самоубийстве, а «о самопожертвовании ради людей, о патриотизме». Уполномоченный по правам ребенка по Свердловской области Игорь Мороков подал заявление в прокуратуру с просьбой проверить ролик.

Защита схимонаха Сергия уверена, что все конфликты вокруг Среднеуральского женского монастыря связаны с разногласиями при проведении таинств во время пандемии — Сергий критиковал федеральные власти и руководство РПЦ за закрытие храмов. По заявлению епархии возбудили два уголовных дела по ч. 3 ст. 148 УК («Нарушение права на вероисповедание») и ст. 330 УК («Самоуправство»).

В ночь с 28 на 29 декабря в Среднеуральский женский монастырь пришли силовики. Схимонаха Сергия задержали, в монастыре провели обыск, во время которого начались столкновения между верующими и силовиками. Следственные действия закончились около 3:30 ночи.