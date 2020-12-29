В Среднеуральский женский монастырь пришли силовики. СМИ сообщили о задержании бывшего схиигумена Сергия

Силовики пришли в Среднеуральский женский монастырь, где вместе со своими сторонниками находится бывший схиигумен Сергий, и оцепили его, пишет E1.ru. Baza и ТАСС сообщили, что сам опальный священник задержан.

Захвативший Среднеуральский женский монастырь и отлученный от церкви бывший схимонах Сергий (Романов) задержан для дачи показаний. Перед штурмом силовики оцепили территорию вокруг храма. pic.twitter.com/waG4feyJRL — A.B. 🗞 (@ABNYCbk) December 28, 2020

«Правоохранительные органы проводят следственные мероприятия в Среднеуральском монастыре. Романов задержан для допроса», — уточнил собеседник агентства. По его словам, причиной стал ролик в YouTube, где бывший священник призывает своих сторонников «умереть за Россию».

На официальном канале монастыря сообщили, что отца Сергия увезли в Екатеринбург, в Следственное управление СКР. В пресс-службе ведомства данную информацию пока не готовы прокомментировать.

Как сообщили сторонники отлученного от церкви схиигумена в своем телеграмм-канале «Проповеди схиигумена Сергия (Романова). Православие», автомобили ГИБДД выставили блокпосты и перекрыли все подъезды к монастырю около 1:00 по местному времени (23:00 28 декабря мск).

«Коммерсант-Урал» пишет, что накануне сторонники экс-схимонаха Сергия организовали круглосуточное дежурство по периметру монастыря из-за возможных провокаций. Жителям «поступила информация о том, что в монастырь едет спецгруппа силовиков из Москвы, чтобы поставить точку в конфликте в монастыре, а, именно, арестовать отца Сергия». Видео появилось в сети пару недель назад.

Как сообщает Е1.ru, у одной из монахинь перелом шейки бедра, поэтому на место вызвали скорую. По словам представителей монастыря, монахиню избили. Ее ушли осматривать медики, на территорию монастыря машину скорой не пустили.

Захватившего монастырь схиигумена Сергия лишили сана в июле этого года. За три недели до этого он вместе с соратниками, среди которых ветераны войн и профессиональные спортсмены, изгнал из монастыря настоятельницу игуменью Варвару. Причиной лишения схимонаха сана стала его проповедь, в ходе которой он проклял тех, кто закрывает храмы «в связи с несуществующей пандемией коронавируса».