Участок «Северного потока-2» в Германии полностью завершен. Строительство прерывалось на год из-за угрозы санкций

На территории Германии завершилось строительство участка газопровода «Северный поток-2». Об этом РБК рассказали в компании Nord Stream 2 AG.

Трубоукладочные работы велись в течение последнего месяца на отрезке 2,6 км в немецких водах на глубине менее 30 метров.

Следующий этап строительства — прокладка труб на участке в 160 километров, который расположен в экономической зоне Дании. Власти страны уже дали разрешение на проведение работ, которые, по плану, должны начаться уже в середине следующего месяца.

Строительство газопровода на территории Германии 11 декабря возобновил российский трубоукладчик «Фортуна». Это случилось после годичного перерыва из-за санкций США, которые были введены против компаний-участниц проекта. Предполагалось, что ограничения затронут компании, которые непосредственно предоставляют суда для строительства «Северного потока-2».

Проект «Северный поток-2» предполагает строительство газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии — в обход балтийских стран и Польши. Его реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером — «Газпромом». В США газопровод считают угрозой энергетической безопасности Европы.