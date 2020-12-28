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№ 143-144 от 25 декабря 2020Читать номер
Участок «Северного потока-2» в Германии полностью завершен. Строительство прерывалось на год из-за угрозы санкций
На территории Германии завершилось строительство участка газопровода «Северный поток-2». Об этом РБК рассказали в компании Nord Stream 2 AG.
Трубоукладочные работы велись в течение последнего месяца на отрезке 2,6 км в немецких водах на глубине менее 30 метров.
Следующий этап строительства — прокладка труб на участке в 160 километров, который расположен в экономической зоне Дании. Власти страны уже дали разрешение на проведение работ, которые, по плану, должны начаться уже в середине следующего месяца.
Строительство газопровода на территории Германии 11 декабря возобновил российский трубоукладчик «Фортуна». Это случилось после годичного перерыва из-за санкций США, которые были введены против компаний-участниц проекта. Предполагалось, что ограничения затронут компании, которые непосредственно предоставляют суда для строительства «Северного потока-2».
Проект «Северный поток-2» предполагает строительство газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии — в обход балтийских стран и Польши. Его реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером — «Газпромом». В США газопровод считают угрозой энергетической безопасности Европы.