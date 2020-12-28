ФСБ попросила об увеличении зарплат сотрудникам и расширении полномочий 

Федеральная служба безопасности считает необходимым расширить полномочия своих сотрудников, а также просит увеличить им зарплату. Это следует из проекта поправок к указу президента «О совершенствовании полномочий и структуры органов ФСБ», на который обратило внимание издание znak.com.

Представители ФСБ предложили ряд дополнительных выплат сотрудникам, которые будут устанавливаться «в зависимости от сложности, объема и важности задач, выполняемых военнослужащими».

Также силовики просят разрешить им обеспечивать «оборону» объектов органов безопасности «в связи с увеличением количества вооруженных нападений», а также из-за сохраняющейся угрозы «совершения противоправных действий» в отношении сотрудников спецслужб.

Еще один пункт в проекте поправок предусматривает, что силовики будут обеспечивать «информационную безопасность Российской Федерации в информационно-психологической сфере». Проект поправок опубликован для общественного обсуждения. Оно завершится 11 января.