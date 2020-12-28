Новая газетастать со–
участником
стать со–участником

список репрессий

За что будут сажать россиян в 2021 году

Материалы

Рубрики

Темы

Свежий выпуск

№ 143-144 от 25 декабря 2020

Читать номер

ФСБ попросила об увеличении зарплат сотрудникам и расширении полномочий 

Общество5

5
 

Федеральная служба безопасности считает необходимым расширить полномочия своих сотрудников, а также просит увеличить им зарплату.  Это следует из проекта поправок к указу президента «О совершенствовании полномочий и структуры органов ФСБ», на который обратило внимание издание znak.com

Представители ФСБ предложили ряд дополнительных выплат сотрудникам, которые будут устанавливаться «в зависимости от сложности, объема и важности задач, выполняемых военнослужащими».

Также силовики просят разрешить им обеспечивать «оборону» объектов органов безопасности «в связи с увеличением количества вооруженных нападений», а также из-за сохраняющейся угрозы «совершения противоправных действий» в отношении сотрудников спецслужб. 

Еще один пункт в проекте поправок предусматривает, что силовики будут обеспечивать «информационную безопасность Российской Федерации в информационно-психологической сфере». Проект поправок опубликован для общественного обсуждения. Оно завершится 11 января. 

Теги:
sn, проекты, зарплаты, фсб

Россия продлила приостановку авиасообщения с Великобританией до 12 января 

Общество130

130
 

Россия продлила приостановку авиасообщения с Великобританией до конца новогодних праздников. Об этом ТАСС рассказали в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

Такое решение в оперштабе приняли в связи с распространением нового, более заразного штамма коронавируса, о появлении которого стало известно в середине декабря.

Приостановить авиасообщение с этой страной российские власти решили на прошлой неделе. Опасаясь новой штамма COVID-19, аналогичное решение приняло руководство еще около 30 стран. Некоторые государства пошли на более решительные меры: так, Индонезия, Саудовская Аравия и Япония полностью закрыли границы для въезда иностранцев.

Новый вид COVID-19 — мутацию VUI-202012/01 — выявили в Великобритании. По словам премьера страны Бориса Джонсона, у медиков «нет доказательств» того, что заражение новой мутацией оборачивается более тяжелыми симптомами болезни, но, согласно первичным данным, вирус может распространяться на 70% быстрее.

Случаи заражения новым штаммом COVID-19 ранее также обнаружили в ряде европейских стран, а также в Австралии, ЮАР, Италии, Израиле, Иордании, Южной Корее и Японии.

Теги:
sn, авиасообщение, великобритания, мутация, коронавирус
Больше интересного в вашей ленте
В автосервисе подсказали, как спрятать провод от видеорегистратора ничего не разбирая в автомобиле
Вы будете видеть меньше такого
Магазин обуви Zenden продолжает радовать. Женская демисезонная обувь по сниженным ценам
Вы будете видеть меньше такого
12 животных-качков, которые нарастили себе завидную мускулатуру без всяких спортзалов
Вы будете видеть меньше такого
Тест: вы в высшей степени умны, если пройдете на 8/10
Вы будете видеть меньше такого
Функции "Навигатора", о которых многие и не догадываются
Вы будете видеть меньше такого
Вы когда-нибудь заглядывали под картины в гостиницах? Если нет, то зря! Рассказываю, что можно найти
Вы будете видеть меньше такого
Фотограф на венчание, как выбрать фотографа? Фотосъемка венчания.
Вы будете видеть меньше такого
Сделал невозможное — скрытно подключил электровентилятор в санузле после укладки кафеля
Вы будете видеть меньше такого
Решил удивить жену и сделал яйцо наоборот. Показываю как сварить яйца желтком наружу
Вы будете видеть меньше такого
Разрезал оригинальные Dr.Martens 1460 и увидел, из чего состоит их знаменитая подошва
Вы будете видеть меньше такого
Хотите наладить сон ребенка? Не делайте этого!
Вы будете видеть меньше такого
Какой Самсунг купить в декабре 2020? Топ 5 Samsung
Вы будете видеть меньше такого
О чём расскажет большой палец или как определить волю у ребёнка?
Вы будете видеть меньше такого
21 факт, который может спасти вам жизнь
Вы будете видеть меньше такого
Как горчица помогает выращивать виноград, и для чего старым винам делают МРТ
Вы будете видеть меньше такого
7 настоящих Российских сыров без растительных жиров — лучшие недорогие марки
Вы будете видеть меньше такого
Монтаж натяжного потолка и поклейка обоев: какую из этих работ следует сделать раньше
Вы будете видеть меньше такого
Топ самых выгодных смартфонов Samsung на конец 2020
Вы будете видеть меньше такого
«Хуже, чем плохой брак, нет ничего в жизни»: Людмила Улицкая — о любви, низкой самооценке и жизни в условиях…
Вы будете видеть меньше такого
Со своим самоваром
Вы будете видеть меньше такого
Больше
полезных
статей
Перейти
Яндекс.Метрика
Вы можете просто закрыть это окно и вернуться к чтению статьи. А можете — поддержать газету небольшим пожертвованием, чтобы мы и дальше могли писать о том, о чем другие боятся и подумать. Выбор за вами!
Стать соучастником

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google Chrome Firefox Opera