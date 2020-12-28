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№ 143-144 от 25 декабря 2020

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Россия продлила приостановку авиасообщения с Великобританией до 12 января 

Общество15

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Россия продлила приостановку авиасообщения с Великобританией до конца новогодних праздников. Об этом ТАСС рассказали в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

Такое решение в оперштабе приняли в связи с распространением нового, более заразного штамма коронавируса, о появлении которого стало известно в середине декабря.

Приостановить авиасообщение с этой страной российские власти решили на прошлой неделе. Опасаясь новой штамма COVID-19, аналогичное решение приняло руководство еще около 30 стран. Некоторые государства пошли на более решительные меры: так, Индонезия, Саудовская Аравия и Япония полностью закрыли границы для въезда иностранцев.

Новый вид COVID-19 — мутацию VUI-202012/01 — выявили в Великобритании. По словам премьера страны Бориса Джонсона, у медиков «нет доказательств» того, что заражение новой мутацией оборачивается более тяжелыми симптомами болезни, но, согласно первичным данным, вирус может распространяться на 70% быстрее.

Случаи заражения новым штаммом COVID-19 ранее также обнаружили в ряде европейских стран, а также в Австралии, ЮАР, Италии, Израиле, Иордании, Южной Корее и Японии.

Теги:
sn, авиасообщение, великобритания, мутация, коронавирус
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