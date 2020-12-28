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№ 143-144 от 25 декабря 2020Читать номер
Росстат: в ноябре умерли более 35 тысяч человек с COVID-19
Росстат опубликовал данные по смертности людей с коронавирусом в ноябре, согласно которым в прошлом месяце с диагнозом COVID-19 по стране умерли 35 645 пациентов.
Из умерших непосредственно от коронавируса скончались 19 626 человек, еще у 3 984 «COVID-19 предполагается как основная причина смерти, но для подтверждения наличия вируса необходимо провести дополнительные медицинские исследования». У 2 178 пациентов коронавирус повлиял на развитие других болезней, что ускорило смерть, у 9 857 человек инфекция была сопутствующим заболеванием.
Число смертей пациентов с COVID-19 в ноябре, по данным Росстата, было примерно в 1,5 раза больше, чем в октябре. Тогда их число составило свыше 22,5 тыс. человек. В сентябре по стране умерли 10 179 человек с COVID-19. В период с марта по октябрь избыточная смертность составила 138 325 человек.
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Адвокаты рассказали о резком ухудшении здоровья арестованного мэра Томска Ивана Кляйна
Состояние мэра Томска Ивана Кляйна резко ухудшилось за время его нахождения СИЗО. Об этом в своем телеграм-канале рассказали адвокаты бывшего градоначальника, который стал фигурантом дела о махинациях с земельными участками.
Несколько дней назад у Кляйна поднялась температура до 39,2, появились и иные симптомы острого заболевания. Его отправили в палату медсанчасти СИЗО, где местные медики пытались сбить температуру антибиотиками.
Адвокаты настаивают, что в условиях СИЗО Кляйну не смогут оказать квалифицированную медицинскую помощь. «Намеренное игнорирование и сокрытие сведений о состоянии здоровья Ивана Кляйна при избрании заключения под стражу поставили под угрозу жизнь и здоровье человека», — утверждают защитники.
61-летнего Кляйна задержали 13 ноября. По данным следствия, он участвовал в махинациях с земельными участками в интересах компании «Томское пиво», основным акционером которой он является. Против него возбудили дело о превышении полномочий (ч.2 ст. 286 УК) и временно отстранили от должности.
Вскоре уголовное дело возбудили и против супруги мэра Галины Кляйн — по статье о применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов. По версии силовиков, она оказала им сопротивление во время обыска по делу мужа.