Росстат: в ноябре умерли более 35 тысяч человек с COVID-19

Росстат опубликовал данные по смертности людей с коронавирусом в ноябре, согласно которым в прошлом месяце с диагнозом COVID-19 по стране умерли 35 645 пациентов.

Из умерших непосредственно от коронавируса скончались 19 626 человек, еще у 3 984 «COVID-19 предполагается как основная причина смерти, но для подтверждения наличия вируса необходимо провести дополнительные медицинские исследования». У 2 178 пациентов коронавирус повлиял на развитие других болезней, что ускорило смерть, у 9 857 человек инфекция была сопутствующим заболеванием.

Число смертей пациентов с COVID-19 в ноябре, по данным Росстата, было примерно в 1,5 раза больше, чем в октябре. Тогда их число составило свыше 22,5 тыс. человек. В сентябре по стране умерли 10 179 человек с COVID-19. В период с марта по октябрь избыточная смертность составила 138 325 человек.