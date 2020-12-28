Адвокаты рассказали о резком ухудшении здоровья арестованного мэра Томска Ивана Кляйна 

Состояние мэра Томска Ивана Кляйна резко ухудшилось за время его нахождения СИЗО. Об этом в своем телеграм-канале рассказали адвокаты бывшего градоначальника, который стал фигурантом дела о махинациях с земельными участками.

Несколько дней назад у Кляйна поднялась температура до 39,2, появились и иные симптомы острого заболевания. Его отправили в палату медсанчасти СИЗО, где местные медики пытались сбить температуру антибиотиками.

Адвокаты настаивают, что в условиях СИЗО Кляйну не смогут оказать квалифицированную медицинскую помощь. «Намеренное игнорирование и сокрытие сведений о состоянии здоровья Ивана Кляйна при избрании заключения под стражу поставили под угрозу жизнь и здоровье человека», — утверждают защитники.

61-летнего Кляйна задержали 13 ноября. По данным следствия, он участвовал в махинациях с земельными участками в интересах компании «Томское пиво», основным акционером которой он является. Против него возбудили дело о превышении полномочий (ч.2 ст. 286 УК) и временно отстранили от должности.

Вскоре уголовное дело возбудили и против супруги мэра Галины Кляйн — по статье о применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов. По версии силовиков, она оказала им сопротивление во время обыска по делу мужа.