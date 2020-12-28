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№ 143-144 от 25 декабря 2020

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Минюст впервые включил физлиц в реестр СМИ-«иноагентов», среди них — Лев Пономарев

Общество3 485

Мария ЕфимоваКорреспондент

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Минюст России включил в реестр СМИ-«иноагентов» Льва Пономарева, Людмилу Савицкую, Сергея Маркелова, Дениса Камалягина и Дарью Апахончич.

Лев Пономарев — правозащитник, в прошлом году его движение «За права человека» ликвидировали, после чего он создал одноименную общественную организацию. Людмила Савицкая и Сергей Маркелов — журналисты, Денис Камалягин — главный редактор «Псковской губернии», Дарья Апахончич — петербургская художница.

«Мои юристы должны внимательно все изучить. Конечно, я удивлен, почему именно я, — сообщил Пономарев «Новой газете». — <...>Получается, у меня как у правозащитника есть много оппонентов где-то там, в Минюсте, наверное, которые решают таким образом со мной расправиться».

Правозащитник отметил, что он незнаком с другими попавшими в реестр. По его мнению, это «вполне достойные люди», потому что они «из достойных изданий».

«Определенно, мы будем делиться опытом и все остальное. Какое-то неформальное объединение иностранных агентов уже неизбежно. Они сейчас, может быть, мне позвонят и мы вместе будем думать, что нам делать», — сказал Пономарев, добавив, что уезжать из России в связи с включением в реестр он не собирается. 

Это стало первым включением в реестр физических лиц, до этого в него вносили только средства массовой информации.

Целью законопроекта о признании физлиц «иноагентами» власти обосновывали как«недопущение иностранного вмешательства в дела России». Документ предполагает запрет для признанных «иноагентами» граждан занимать государственные и муниципальные должности. Предполагается, что такие физлица должны подать заявление о включении их в специальный список и отчитываться в Минюст о своей деятельности. Законопроект уже одобрил Совфед.

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Теги:
россия, минюст, иноагенты
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