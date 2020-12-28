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№ 143-144 от 25 декабря 2020Читать номер
В Москве у здания ФСБ задержали четырех активистов с баннером «Государство — террорист»
«Новая газета»редакция
В Москве у здания ФСБ на Лубянке задержали четырех членов Либертарианской партии, которые пришли к нему с баннером «Государство — террорист». Об этом «Новой газете» сообщил пресс-секретарь ЛПР Александр Гуд.
Активистов повезли в ОВД по Мещанскому району. Что им вменяется, по словам Гуда, пока неизвестно.
Своей акцией либертарианцы хотели выразить поддержку политику Алексею Навальному. Ранее оппозиционер сообщил о разговоре с предполагаемым сотрудником ФСБ, входившим в группу, которая, по данным авторов совместного расследования The Insider, Bellingcat, CNN, Der Spiegel и ФБК, следила за политиком и может быть причастна к его отравлению веществом из группы «Новичок».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у Навального «наблюдается ярко выраженная мания преследования». Российские власти отрицают, что политик был отравлен. Независимые лаборатории Германии, Франции и Швеции же подтвердили его отравление.