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№ 143-144 от 25 декабря 2020Читать номер
Суд в Саудовской Аравии приговорил к 5 годам 8 месяцам тюрьмы активистку, боровшуюся за право женщин водить автомобиль
Суд в Саудовской Аравии приговорил к пяти годам восьми месяцам лишения свободы правозащитницу Лужан аль-Хатлул. Ее признали виновной совершении действий, запрещенных законом «О борьбе с терроризмом», передает Bloomberg.
Аль-Хатлул вменили подстрекательство к изменению государственного строя, нанесении ему вреда и сотрудничество с иностранными государствами, враждебными саудитам. Семья активистки настаивает, что в ходе судебных заседаний сторона обвинения не предъявила ни одного значимого доказательства.
31-летняя активистка, боровшаяся за права женщин в Саудовской Аравии, уже провела за решеткой почти три года, пока шло следствие. Суд учел срок ее заключения под стражей. Ее вместе с девятью другими активистками задержали в мае 2018 года. Женщины требовали отмены закона об опеке мужчин над женщинами и разрешения управлять автомобилем. Уже после их ареста этот запрет был снят.
Члены семей задержанных позже рассказали, что будучи под стражей женщины подвергались избиениям, пыткам электрошокером и сексуальным домогательствам. По словам брата аль-Хатлул, власти предлагали ей в обмен на освобождение записать видеообращением с опровержением информации о пытках. Женщина отказалась.
Теги:sn, преследование, саудовская аравия, правозащитники
СМИ: в Грозном произошла стрельба, погибли сотрудники ППС
Двое сотрудников патрульно-постовой службы полиции (ППС) погибли при нападении на улице Мира в Грозном. Об этом со ссылкой на источники сообщают ТАСС и «Интерфакс».
Стрельба в центре Грозного. Все произошло на перекрестке у улицы Мира.— Mash (@mash_breaking) December 28, 2020
Местные жители услышали выстрелы и увидели двух человек на земле. К очевидцам подбежали полицейские и сказали отойти от этого места. pic.twitter.com/NiYEsHLnZ5
По данным «Интерфакса» нападавшие скрылись. Собеседники ТАСС же утверждают, что один из нападавших был убит, второй — ранен.
Правоохранители уже оцепили участок дороги, где произошла перестрелка. Сейчас они устанавливают обстоятельства случившегося.
Дополняется.
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