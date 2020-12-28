Суд в Саудовской Аравии приговорил к 5 годам 8 месяцам тюрьмы активистку, боровшуюся за право женщин водить автомобиль

Суд в Саудовской Аравии приговорил к пяти годам восьми месяцам лишения свободы правозащитницу Лужан аль-Хатлул. Ее признали виновной совершении действий, запрещенных законом «О борьбе с терроризмом», передает Bloomberg.

Аль-Хатлул вменили подстрекательство к изменению государственного строя, нанесении ему вреда и сотрудничество с иностранными государствами, враждебными саудитам. Семья активистки настаивает, что в ходе судебных заседаний сторона обвинения не предъявила ни одного значимого доказательства.

31-летняя активистка, боровшаяся за права женщин в Саудовской Аравии, уже провела за решеткой почти три года, пока шло следствие. Суд учел срок ее заключения под стражей. Ее вместе с девятью другими активистками задержали в мае 2018 года. Женщины требовали отмены закона об опеке мужчин над женщинами и разрешения управлять автомобилем. Уже после их ареста этот запрет был снят.

Члены семей задержанных позже рассказали, что будучи под стражей женщины подвергались избиениям, пыткам электрошокером и сексуальным домогательствам. По словам брата аль-Хатлул, власти предлагали ей в обмен на освобождение записать видеообращением с опровержением информации о пытках. Женщина отказалась.