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№ 143-144 от 25 декабря 2020

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Суд в Саудовской Аравии приговорил к 5 годам 8 месяцам тюрьмы активистку, боровшуюся за право женщин водить автомобиль

Общество5

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Суд в Саудовской Аравии приговорил к пяти годам восьми месяцам лишения свободы правозащитницу Лужан аль-Хатлул. Ее признали виновной совершении действий, запрещенных законом «О борьбе с терроризмом», передает Bloomberg.

Аль-Хатлул вменили подстрекательство к изменению государственного строя, нанесении ему вреда и сотрудничество с иностранными государствами, враждебными саудитам. Семья активистки настаивает, что в ходе судебных заседаний сторона обвинения не предъявила ни одного значимого доказательства.

31-летняя активистка, боровшаяся за права женщин в Саудовской Аравии, уже провела за решеткой почти три года, пока шло следствие. Суд учел срок ее заключения под стражей. Ее вместе с девятью другими активистками задержали в мае 2018 года. Женщины требовали отмены закона об опеке мужчин над женщинами и разрешения управлять автомобилем. Уже после их ареста этот запрет был снят.

Члены семей задержанных позже рассказали, что будучи под стражей женщины подвергались избиениям, пыткам электрошокером и сексуальным домогательствам. По словам брата аль-Хатлул, власти предлагали ей в обмен на освобождение записать видеообращением с опровержением информации о пытках. Женщина отказалась.

Теги:
sn, преследование, саудовская аравия, правозащитники

СМИ: в Грозном произошла стрельба, погибли сотрудники ППС 

Общество1 909

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Двое сотрудников патрульно-постовой службы полиции (ППС) погибли при нападении на улице Мира в Грозном. Об этом со ссылкой на источники сообщают ТАСС и «Интерфакс».

По данным «Интерфакса» нападавшие скрылись. Собеседники ТАСС же утверждают, что один из нападавших был убит, второй — ранен. 

Правоохранители уже оцепили участок дороги, где произошла перестрелка. Сейчас они устанавливают обстоятельства случившегося.

Дополняется.

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Теги:
sn, грозный, чечня, нападение
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