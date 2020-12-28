В Грозном произошла стрельба, погиб сотрудник ППС 

Сотрудник патрульно-постовой службы полиции (ППС) погиб при нападении на улице Мира в Грозном, еще один был ранен. Об этом со ссылкой на источники сообщают ТАСС и «Интерфакс».

По данным «Интерфакса» нападавшие скрылись. Собеседники ТАСС же утверждают, что один из нападавших был убит, второй — ранен.

обновление 16:57 Рамзан Кадыров сообщил, что личности злоумышленников, напавших на сотрудников ППС в Грозном, установлены. «Это два брата, уроженцы Республики Ингушетия Хасан и Хусейн, которые в 2012-м году переехали в Чеченскую Республику и работали в одной из пекарен», — написал глава Чечни в своем телеграм-канале. Руководитель республики также уточнил, что в ходе нападения скончался один сотрудник полиции, а не двое, как сообщалось ранее. Второй полицейский был ранен, его состояние стабильное. 19:00 Погибшим сотрудником ППС оказался 22-летний Магомед Джабраилов, который начал служить в полиции в сентябре. Управление Следственного комитета по Чечне возбудило уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов (ст. 317 УК).

Правоохранители уже оцепили участок дороги, где произошла перестрелка. Сейчас они устанавливают обстоятельства случившегося.