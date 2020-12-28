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№ 143-144 от 25 декабря 2020Читать номер
Все регионы России объявили 31 декабря выходным днем
Северная Осетия последней из российских регионов объявила 31 декабря выходным днем. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу правительства региона.
Таким образом, все регионы России объявили последний день в году выходным. Среди последних, кто сообщил об этом решении, — мэр Москвы Сергей Собянин. «Мы, конечно, не можем всех обязать 31 числа не работать, но обяжем свои бюджетные организации и тех, которые не задействованы в подготовке Нового года и прохождения праздников. И рекомендуем, конечно, всем другим предприятиям и организациям, чтобы 31 декабря сделали для горожан выходным днем», — заявил тогда мэр.
«Колеблющийся» Краснодарский край изменил свое решение в последний момент — 28 декабря губернатор края Вениамин Кондратьев подписал постановление об объявлении в регионе 31 декабря выходным днем. Документ носит рекомендательный характер.
Губернаторы начали массово объявлять последний день года нерабочим после того, как накануне президент России Владимир Путин поддержал идею сделать 31 декабря всероссийским выходным днем. Он порекомендовал принять такое решение властям регионов, так как на федеральном уровне этого сделать пока нельзя.
«Тридцать первого (декабря — ред.), действительно, уже очень своеобразная работа, мягко говоря, организуется, поэтому, конечно, наверное, следует это поддержать», — заявил тогда Путин. С предложением сделать 31 декабря 2020 года нерабочим днем выступил лидер фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов.
Теги:ng, выходной, 31 декабря
Жителя Кемерова оштрафовали на 120 тысяч рублей за публикацию фото Гитлера на сайте «Бессмертного полка»
Суд приговорил жителя Кемерова Дмитрия Бородаенко к штрафу в размере 120 тыс. рублей за публикацию фото Адольфа Гитлера на сайте акции «Бессмертный полк». Об этом сообщается на сайте Следственного комитета (СК) России.
Бондаренко признали виновным в «покушении на реабилитацию нацизма» (ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 354.1 УК). По версии следствия, Бородаенко 6 мая 2020 года отправил на сайт «Банк Памяти» фотографию Адольфа Гитлера «для ее дальнейшей трансляции в акции „Бессмертный полк онлайн“ в одном ряду с ветеранами Великой Отечественной войны и тружениками тыла, отдавшими свои жизни в борьбе с фашизмом».
Сам Бородаенко свою вину не признал. СК сообщил, что для того, чтобы установить виновность Бородаенко, силовики изъяли у него компьютерную технику, а также провели судебную и портретную экспертизы и опросили ряд свидетелей, среди которых — историки, поисковики, архивисты и представители ветеранских организаций.
Ранее, 2 декабря, жителя Казани приговорили к году условно за фото Гитлера на сайте «Бессмертного полка». Всего СК завел как минимум десять уголовных дел после появления на сайте «Бессмертного полка» фотографий нацистов в ряду с изображениями героев Великой Отечественной войны.
В этом году шествие «Бессмертного полка» провели онлайн из-за пандемии COVID-19. Гражданам предложили в соцсетях или на сайте акции выложить фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне.