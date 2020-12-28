Все регионы России объявили 31 декабря выходным днем

Северная Осетия последней из российских регионов объявила 31 декабря выходным днем. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Таким образом, все регионы России объявили последний день в году выходным. Среди последних, кто сообщил об этом решении, — мэр Москвы Сергей Собянин. «Мы, конечно, не можем всех обязать 31 числа не работать, но обяжем свои бюджетные организации и тех, которые не задействованы в подготовке Нового года и прохождения праздников. И рекомендуем, конечно, всем другим предприятиям и организациям, чтобы 31 декабря сделали для горожан выходным днем», — заявил тогда мэр.

«Колеблющийся» Краснодарский край изменил свое решение в последний момент — 28 декабря губернатор края Вениамин Кондратьев подписал постановление об объявлении в регионе 31 декабря выходным днем. Документ носит рекомендательный характер.

Губернаторы начали массово объявлять последний день года нерабочим после того, как накануне президент России Владимир Путин поддержал идею сделать 31 декабря всероссийским выходным днем. Он порекомендовал принять такое решение властям регионов, так как на федеральном уровне этого сделать пока нельзя.

«Тридцать первого (декабря — ред.), действительно, уже очень своеобразная работа, мягко говоря, организуется, поэтому, конечно, наверное, следует это поддержать», — заявил тогда Путин. С предложением сделать 31 декабря 2020 года нерабочим днем выступил лидер фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов.