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№ 143-144 от 25 декабря 2020

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Жителя Кемерова оштрафовали на 120 тысяч рублей за публикацию фото Гитлера на сайте «Бессмертного полка»

Общество14

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Суд приговорил жителя Кемерова Дмитрия Бородаенко к штрафу в размере 120 тыс. рублей за публикацию фото Адольфа Гитлера на сайте акции «Бессмертный полк». Об этом сообщается на сайте Следственного комитета (СК) России.

Бондаренко признали виновным в «покушении на реабилитацию нацизма» (ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 354.1 УК). По версии следствия, Бородаенко 6 мая 2020 года отправил на сайт «Банк Памяти» фотографию Адольфа Гитлера «для ее дальнейшей трансляции в акции „Бессмертный полк онлайн“ в одном ряду с ветеранами Великой Отечественной войны и тружениками тыла, отдавшими свои жизни в борьбе с фашизмом».

Сам Бородаенко свою вину не признал. СК сообщил, что для того, чтобы установить виновность Бородаенко, силовики изъяли у него компьютерную технику, а также провели судебную и портретную экспертизы и опросили ряд свидетелей, среди которых — историки, поисковики, архивисты и представители ветеранских организаций.

Ранее, 2 декабря, жителя Казани приговорили к году условно за фото Гитлера на сайте «Бессмертного полка». Всего СК завел как минимум десять уголовных дел после появления на сайте «Бессмертного полка» фотографий нацистов в ряду с изображениями героев Великой Отечественной войны.

В этом году шествие «Бессмертного полка» провели онлайн из-за пандемии COVID-19. Гражданам предложили в соцсетях или на сайте акции выложить фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне.

Теги:
ng, гитлер, суды, фото
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